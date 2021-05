Đến 12 giờ 45 phút ngày 23/5: 86,8% tổng cử tri.BR-VT đã bỏ phiếu bầu cử

Thông tin về tình hình cử tri đi bầu cử, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh cho biết, đến 12 giờ 45 phút ngày 23/5, toàn tỉnh có 766.839/883.468 cử tri đã bỏ phiếu bầu cử, đạt 86,8% tổng cử tri.

Mẹ VNAH Võ Thị Huê (78 tuổi) là cử tri đầu tiên bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 8, ấp Phong Phú, xã Long Phước (TP. Bà Rịa). Ảnh: CẨM NHUNG

Tính đến thời điểm 12 giờ 45 phút, BR-VT có 105 Tổ bầu cử đã hoàn thành bỏ phiếu; số Tổ bầu đang tiến hành bỏ phiếu là 704 Tổ.

Có 6 đơn vị hành chính cấp huyện có số cử tri đã đi bầu cử đạt trên 80%, trong đó huyện Đất Đỏ đạt 94,67%; huyện Xuyên Mộc đạt 92,48; huyện Châu Đức đạt 91,96%.

3 đơn vị hành chính cấp xã có số cử tri đi bầu đạt 100%, gồm: 2 đơn vị của huyện Đất Đỏ (xã Phước Long Thọ và Long Mỹ); xã Cù Bì của huyện Châu Đức.

105 khu vực bỏ phiếu hoàn thành 100% cử tri đi bầu, trong đó: 3 khu vực của huyện Côn Đảo; 6 khu vực thuộc thành phố Bà Rịa; 31 khu vực bỏ phiếu của huyện Châu Đức; 12 khu vực bỏ phiếu của huyện Long Điền; 27 khu vực của huyện Đất Đỏ; 19 khu vực bỏ phiếu của huyện Xuyên Mộc; 7 khu vực bỏ phiếu của thành phố Vũng Tàu.

Công tác bảo đảm về an toàn giao thông, thông tin liên lạc, điện lưới được các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt, bảo đảm quá trình bầu cử diễn ra theo tiến độ. Đến thời điểm hiện tại tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định và các khu vực bỏ phiếu được bảo đảm.

Các điểm bỏ phiếu đều thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, cử tri đi bầu đều thực hiện nộp bản kê khai y tế trước khi thực hiện bầu cử.

NGỌC NGUYỄN