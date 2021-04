KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIV: Bà Võ Thị Ánh Xuân được bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước

Bà Võ Thị Ánh Xuân, sinh ngày 8/1/1970, quê quán xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Bà Võ Thị Ánh Xuân là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; ĐBQH khóa XIV. Bà Võ Thị Ánh Xuân từng là giáo viên Trường THPT Mỹ Thới (TX. Long Xuyên, tỉnh An Giang); sau đó làm chuyên viên nghiên cứu tổng hợp của Văn phòng Tỉnh ủy An Giang. Sau 9 năm làm Phó Chủ tịch và Chủ tịch Hội LHPN tỉnh An Giang, bà lần lượt đảm nhiệm các chức vụ: Phó Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang; Bí thư Thị ủy Tân Châu. Từ tháng 2/2013-11/2013, bà là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Từ tháng 12/2013-1/2016, bà là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang. Từ tháng 1/2016-7/2016, bà là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang. Từ tháng 7/2016 đến nay, bà Võ Thị Ánh Xuân là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh An Giang. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bà được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.