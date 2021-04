Sáng 6/4, HĐND huyện Long Điền, khóa 2 tổ chức kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề) và tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Long Điền đã thông qua tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách huyện-xã (chi sự nghiệp kinh tế năm 2021). Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện báo cáo thẩm tra về tờ trình của UBND huyện trình tại kỳ họp. Sau khi thảo luận, các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách huyện-xã (chi sự nghiệp kinh tế năm 2021).

Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện Long Điền đã phối hợp với UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện và các cơ quan liên quan quyết định nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. HĐND huyện đã tổ chức 16 kỳ họp, ban hành 226 nghị quyết, trong đó có 198 nghị quyết về các vấn đề quan trọng của địa phương. 7 tổ đại biểu của HĐND huyện đã thực hiện tốt công tác giám sát địa bàn phụ trách về phát triển kinh tế-xã hội, trật tự an toàn xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các hoạt động khác của chính quyền địa phương.

NGỌC TUYỀN