Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh làm việc với TP. Vũng Tàu về thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Sáng 18/3, Đoàn Công tác của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh do ông Phạm Viết Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu về triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng năm 2021.

Tham gia Đoàn Công tác có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuấn, Lê Ngọc Khánh, Nguyễn Công Vinh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành.

Ông Phạm Viết Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu.

Phát biểu mở đầu cuộc làm việc, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Lãnh đạo tỉnh muốn lắng nghe những đề xuất, các giải pháp, cách làm cụ thể từ TP. Vũng Tàu để khắc phục những vướng mắc, khó khăn, đưa thành phố phát triển xứng tầm. “Nói thẳng vào vấn đề, nói để làm và làm phải có kết quả cụ thể, không nói chung chung”- Bí thư Tỉnh ủy nói.

Báo cáo với Đoàn Công tác về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021, ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu cho biết: Trong 2 tháng đầu năm 2021, các chỉ tiêu có sự tăng trưởng so với cùng kỳ. Cụ thể, TP. Vũng Tàu đón khoảng 318.500 lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng, tắm biển; Doanh thu thương mại, dịch vụ vận tải, giá trị sản xuất ngành công nghiệp, ngư nghiệp và nông nghiệp tăng so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách ước 995,270 tỷ đồng (đạt 27% dự toán năm). Chi ngân sách ước 350,052 tỷ đồng (đạt 15% dự toán). Tính đến ngày 20/2, giải ngân công trình đầu tư bằng ngân sách tỉnh đạt 152,282 tỷ đồng (bằng 16% kế hoạch vốn năm 2021); giải ngân công trình đầu tư bằng vốn ngân sách thành phố 14,468 tỷ đồng (bằng 1,9% kế hoạch vốn năm 2021).

Các chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo được thành phố quan tâm thực hiện. Quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm và ổn định. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm thực hiện có hiệu quả.

Về bầu cử, đến thời điểm này, công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được triển khai thực hiện bảo đảm theo tiến độ, kế hoạch và chỉ đạo của tỉnh.

Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu gởi mở các giải pháp giúp TP. Vũng Tàu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Trong chương trình làm việc, lãnh đạo TP. Vũng Tàu đã kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành quan tâm, hỗ trợ để giúp địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hơn 15 vấn đề liên quan đến các dự án trọng điểm như nạo vét kênh Bến Đình, Dự án đường Chí Linh (Nguyễn Hữu Cảnh), Trung tâm Đô thị Chí Linh...; Cho chủ trương giải quyết việc giao đất ở mới cho các hộ dân để triển khai một số dự án: Khu tái định cư Tây Bắc AIII, Khu tái định cư phường 10 và trường mầm non Rạch Dừa…

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu nêu các kiến nghị với lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH