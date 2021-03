Các bước triển khai đúng quy định và tiến độ

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh đã được triển khai đầy đủ nội dung các công việc, bảo đảm tiến độ thời gian theo quy định.

Ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm mà các đơn vị phải chủ động thực hiện trong thời gian tới tại Phiên họp thứ hai, Ủy ban bầu cử tỉnh.

HỒ SƠ ỨNG CỬ BẢO ĐẢM CƠ CẤU

Sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ ứng cử vào 17 giờ ngày 14/3, UBBC tỉnh đã chốt danh sách sơ bộ ứng cử viên để bầu ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng số hồ sơ ứng cử ĐBQH là 11 hồ sơ (6 nam, 5 nữ). Trong đó có 1 hồ sơ tự ứng cử. Các hồ sơ đều bảo đảm đủ thành phần theo hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia. Về bầu cử đại biểu HĐND tỉnh có 94/100 hồ sơ ứng cử của 70/77 đơn vị giới thiệu người ứng cử, 7 đơn vị không giới thiệu người ứng cử, 1 hồ sơ tự ứng cử. Cấp huyện có 460 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND trên tổng số 430 người ứng cử chính thức; cấp xã có 3.739 hồ sơ ứng cử HĐND trên tổng số 3.510 người ứng cử chính thức.

Theo yêu cầu của Trung ương, các địa phương phải ưu tiên các đại biểu trẻ tuổi, nữ giới và đồng bào dân tộc thiểu số trong cuộc bầu cử nhiệm kỳ này. Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, các hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh đều bảo đảm tỷ lệ cơ cấu kết hợp cao hơn so với hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cụ thể, 38 nữ ứng cử, vượt 4 người so với cơ cấu (đạt tỷ lệ 40,4%, quy định có ít nhất 35%); 21 hồ sơ ứng cử là người dưới 40 tuổi, vượt 3 người so với cơ cấu (đạt tỷ lệ 22,3%, quy định là trên 15%); ứng viên là người dân tộc có 2 hồ sơ (đạt tỷ lệ 2,1%).

Ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh cho biết, từ nay đến ngày 19/3, Ủy ban MTTQVN các cấp sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh theo cơ cấu trên. Sau đó, danh sách sẽ được gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nơi công tác của ứng cử viên theo quy định và làm cơ sở cho việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

“Từ nay đến ngày hiệp thương lần thứ ba còn nhiều nhiệm vụ quan trọng, các đơn vị phải chủ động thực hiện gồm: tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử và cử tri nơi công tác đối với người tự ứng cử; thành lập tổ bầu cử; lập và niêm yết danh sách cử tri; xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND. Trong tháng 4, UBBC tỉnh sẽ thành lập 8 đoàn kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương, để bảo đảm các bước triển khai đúng quy định, tiến độ”, ông Mai Ngọc Thuận cho biết thêm.

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 2 đơn vị bầu cử để bầu 6 ĐBQH; 11 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh để bầu 52 đại biểu; 66 đơn vị bầu cử HĐND cấp huyện; 559 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã. Số hòm phiếu bầu tại mỗi khu vực bỏ phiếu là 4 hòm phiếu để bầu đại biểu 4 cấp. Một số khu vực số lượng cử tri ít như các đơn vị lực lượng vũ trang, vùng sâu, vùng xa có thể chỉ bố trí 1 hòm phiếu/khu vực bỏ phiếu.

TRIỂN KHAI PHẦN MỀM KIỂM PHIẾU

Tại cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2021-2026, UBBC tỉnh quyết định ứng dụng phần mềm CNTT vào công tác kiểm phiếu nhằm hạn chế sai sót và rút ngắn thời gian kiểm phiếu so với hình thức kiểm phiếu thủ công như trước đây.

Ông Võ Thanh Phong, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ phó Tổ chuyên viên giúp việc UBBC tỉnh cho biết, Tổ đã xây dựng kế hoạch để triển khai phần mềm phục vụ công tác kiểm phiếu. Theo đó, ước tính số máy vi tính dự kiến sử dụng để cài đặt phần mềm kiểm phiếu là 1.806 máy. Về nhân lực, dự kiến có 1.806 người làm công tác nhập dữ liệu, 5.418 người hỗ trợ nhập dữ liệu. Ngoài ra, Tổ còn dự kiến thành lập 7 đội phản ứng nhanh, sẵn sàng có mặt ở các tổ bầu cử để hỗ trợ việc cài đặt và sử dụng phần mềm, xử lý kỹ thuật, bảo đảm an toàn thông tin, phần mềm hoạt động ổn định.

“Số lượng máy vi tính được huy động từ một số cơ quan, đơn vị, cơ bản đáp ứng nhu cầu triển khai phần mềm kiểm phiếu. Nhóm CNTT thuộc Tổ chuyên viên giúp việc UBBC tỉnh sẽ rà soát, cài đặt và chạy thử phần mềm để hoàn thiện, bảo đảm phục vụ công tác kiểm phiếu bầu cử trước ngày 31/3. Sau đó, chúng tôi sẽ tổ chức tập huấn sử dụng cho các đơn vị và đối tượng tham gia”, ông Phong cho biết thêm.

Bài, ảnh: MINH THIÊN