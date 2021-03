TP. BÀ RỊA: Hoạch định chiến lược phát triển xứng tầm

Ngày 17/3, Đoàn Công tác của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh do ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Bà Rịa nhằm đánh giá việc triển khai nhiệm vụ năm 2021 của thành phố.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận trên tinh thần thẳng thắn, chỉ ra những mặt tồn tại, ách tắc trong công tác triển khai các dự án đầu tư công, quy hoạch; từ đó có giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

BẢO ĐẢM CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN ĐƯỢC GIAO

Báo cáo với Đoàn Công tác về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021, ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bà Rịa nêu rõ, trên cơ sở Nghị quyết và Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy Bà Rịa đã ban hành Kế hoạch số 17 và Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa, trong đó đã xác định lộ trình, phân công đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

2 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn 220,7 tỷ đồng, ước đạt 33,59% kế hoạch năm và tăng 16,58% so với cùng kỳ. Về đầu tư công, tiến độ giải ngân các công trình vốn ngân sách do tỉnh quyết định 10,2 tỷ đồng, đạt 2% kế hoạch; nguồn vốn do thành phố quyết định giải ngân 19,072 tỷ đồng, đạt 3,8% kế hoạch. Các chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo được quan tâm thực hiện. Quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm và ổn định. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm thực hiện có hiệu quả, đã kết nạp 16 đảng viên mới, đạt 17,77% kế hoạch năm.

Bên cạnh đó, ông Đặng Minh Thông và đại diện các ban của Thành ủy, UBND TP. Bà Rịa cũng nêu ra những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai các dự án đầu tư của tỉnh trên địa bàn thành phố, đồng thời đề xuất một số ý kiến, kiến nghị như: đề xuất điều chỉnh tim đường, mở rộng thêm làn đường tại dự án mở rộng đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ Nhà tròn đến đường Nguyễn Thanh Đằng); đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành sớm thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án: Khu đô thị Tây Nam, Khu đô thị Cỏ May 1, KDL nghỉ dưỡng Cỏ May 2, KDL Núi Dinh, Siêu thị AEON… để tạo điều kiện cho thành phố phát triển.

THÁO GỠ VƯỚNG MẮC, KHƠI THÔNG NGUỒN LỰC

Các ý kiến, kiến nghị và đề xuất của lãnh đạo TP. Bà Rịa đã được lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành làm rõ ngay tại buổi làm việc. Đồng thời, các đại biểu cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế, vướng mắc và gợi mở định hướng phát triển của thành phố.

Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, TP. Bà Rịa không chịu tác động bởi tình trạng di dân, do đó việc lập quy hoạch phát triển khu dân cư, đầu tư dự án thuận lợi hơn các địa phương khác. TP. Bà Rịa còn khá nhiều khu đất trống như khu vực Núi Dinh, cần phải lập kế hoạch quản lý chặt chẽ, tránh tình trạng lấn chiếm đất công. Các dự án quy hoạch cần phải chặt chẽ ngay từ đầu và công bố công khai cho người dân được biết, để người dân đồng thuận cao trong khâu đền bù giải tỏa.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Bà Rịa là trung tâm hành chính-chính trị của tỉnh. Do đó, thành phố cần rà soát tổng thể quỹ đất để có hoạch định lâu dài trong quản lý và sử dụng quỹ đất cho sự phát triển; nhất là nguồn quỹ đất ở những nơi còn hoang hóa, dân cư thưa thớt, đất trống, đất từ mỏ đá... Thành phố cũng cần quản lý tốt quỹ đất dự phòng để bảo đảm mục tiêu phát triển lâu dài. “Bên cạnh đó, Bà Rịa cần phải hoạch định mục tiêu rõ ràng để phát huy tối đa nguồn lực cho sự phát triển, phù hợp với đặc trưng của thành phố, tránh mang tính chắp vá”, ông Thọ nói.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho rằng, nguồn thu ngân sách của TP. Bà Rịa phụ thuộc chủ yếu vào đất đai, trong khi các nguồn lực khác để phát triển kinh tế Bà Rịa còn hạn chế. Do vậy, TP. Bà Rịa cần nghiên cứu, tìm ra thế mạnh chính để đầu tư phát triển kinh tế; rà soát lại quy hoạch các cụm công nghiệp, có thể giảm về số lượng để dồn lực đầu tư. Song song đó, thành phố cần tập trung phối hợp triển khai tốt các dự án lớn của tỉnh đang đầu tư trên địa bàn, phục vụ yêu cầu phát triển của tỉnh và thành phố.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đảng bộ và chính quyền TP. Bà Rịa trong thời gian qua. Về các vấn đề còn tồn tại nêu trên, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Bà Rịa cần thẳng thắn nhìn nhận những thiếu sót, tâm lý ngại va chạm trong công tác lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là trong quản lý quy hoạch đất đai, các dự án đầu tư. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chính quyền TP. Bà Rịa trong quý II/2021 phải tổ chức các đoàn thanh tra, rà soát việc sử dụng đất ở những khu vực đang tồn tại những vấn đề mà các đại biểu đã đề cập.

Phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công Năm 2021, TP. Bà Rịa tập trung thực hiện các dự án đầu tư công, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn; thúc đẩy tiến độ thi công các công trình trọng điểm như: Công viên Bà Rịa giai đoạn 2 hoàn thành trong tháng 7/2021; khởi công các dự án như: Kè 2 bờ sông Dinh đoạn từ cầu Long Hương đến cầu Điện Biên Phủ, Khu tái định cư Hòa Long, đường phía Bắc Bệnh viện Bà Rịa; thúc đẩy tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp. Thành phố cũng hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được tỉnh bố trí. Tập trung và hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công do các Ban QLDA và các sở, ngành của tỉnh làm chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

“Bà Rịa không thể cứ phụ thuộc vào nguồn thu từ đất đai, mà cần có định hướng phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ về lâu dài, không để lãng phí các nguồn lực sẵn có. UBND tỉnh, các sở, ngành hỗ trợ TP. Bà Rịa giải quyết dứt điểm những vướng mắc liên quan đến việc triển khai các dự án nói trên, để thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Thành phố cũng cần xúc tiến việc giải ngân vốn đầu tư công để bảo đảm đạt kế hoạch, tránh tồn đọng như đã xảy ra”, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh chỉ đạo.

Quang cảnh thành phố Bà Rịa.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ