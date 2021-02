Lực lượng vũ trang góp phần bảo đảm Tết vui tươi, an toàn

Ngày 18/2, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đại tá Phạm Phú Ý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao Giấy khen cho các cơ quan, đơn vị, địa phương đạt giải tại Hội thi trang trí bàn thờ Tết Tân Sửu 2021.

Theo đánh gia của Bộ CHQS tỉnh, trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc LLVT tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc địa bàn, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, bảo đảm cho người dân đón Tết vui tươi, an toàn. 100% cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh đã trao Giấy khen cho các cơ quan, đơn vị, địa phương đạt giải tại Hội thi trang trí bàn thờ Tết Tân Sửu 2021. Cụ thể, 3 giải Nhất thuộc về Ban CHQS TP.Vũng Tàu, Đại đội Trinh sát - Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh và Phòng Chính trị - Bộ CHQS tỉnh; 3 giải Nhì thuộc về Ban CHQS huyện Long Điền, Đại đội pháo binh 36 và Trung đoàn Minh Đạm; 4 giải Ba thuộc về Ban CHQS TP Bà Rịa, Ban CHQS huyện Châu Đức, Đại đội Thiết giáp và Phòng Kỹ thuật - Bộ CHQS tỉnh.

Tin, ảnh: MINH NHÂN