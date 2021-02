Bảo đảm phát triển kinh tế, xã hội vừa chống dịch hiệu quả

Ngày 18/2, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với sở, ban, ngành, các địa phương trên toàn tỉnh đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Các đại biểu đã đi sâu phân tích những khó khăn, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến các mặt đời sống kinh tế, xã hội; từ đó đề ra những giải pháp tháo gỡ, vừa phòng chống dịch hiệu quả, bảo đảm duy trì ổn định, phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

TĂNG TỐC CÁC NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI

Báo cáo tại cuộc họp, ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, công tác tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh được triển khai, thực hiện tốt, bảo đảm đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định. Thị trường hàng hóa phong phú, đa dạng, giá cả tương đối ổn định. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sức mua trên địa bàn tỉnh giảm khoảng 10-20% so với cùng kỳ năm trước. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Trong ngày Tết, toàn tỉnh xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, làm 3 người chết và 7 người bị thương.

Về công tác phòng, chống dịch COVID-19, dịp Tết, các cơ quan chức năng đã thành lập 3 chốt đặt tại Quốc lộ 51 (TX.Phú Mỹ), Quốc lộ 56 (huyện Châu Đức) và Quốc lộ 55 (huyện Xuyên Mộc) kiểm tra y tế người trên các phương tiện vào tỉnh. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 2.002 người là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh và đơn vị ngành dọc đóng chân trên địa bàn tỉnh và kết quả đều âm tính với virus SARS-CoV-2…

Tại các điểm cầu, lãnh đạo các Đảng bộ địa phương đã đánh giá công tác tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết trên địa bàn đều bảo đảm yêu cầu đề ra; đặc biệt là công tác phòng chống dịch được tăng cường, xuyên suốt giúp người dân, du khách đón Tết vui tươi, an toàn.

LINH ĐỘNG TRONG ỨNG PHÓ DỊCH COVID-19

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian phân tích những khó khăn, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến các mặt đời sống kinh tế, xã hội; từ đó đề ra những giải pháp tháo gỡ, vừa phòng chống dịch hiệu quả, bảo đảm duy trì ổn định, phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng.

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu cho rằng, tỉnh cần có hướng dẫn cụ thể trong việc ngưng tổ chức các sự kiện có quy mô tập trung đông người phòng chống dịch COVID-19, để các địa phương có sự chủ động trong việc quyết định tổ chức sự kiện, hoạt động của địa phương mình.

Về vấn đề mà TP.Vũng Tàu đặt ra, bác sĩ Phạm Minh, Giám đốc Sở Y tế cho rằng, từng sở, ngành, địa phương tùy theo chức năng, nhiệm vụ đều phải xây dựng phương án ứng phó với dịch bệnh của từng đơn vị. Các tình huống ứng phó dịch theo từng cấp độ cũng đã được xây dựng và triển khai cụ thể. Sắp tới đây, ngành y tế sẽ tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát việc triển khai xây dựng kế hoạch ứng phó dịch bệnh ở các đơn vị.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh đặt vấn đề cần tổ chức những phân khu riêng cho các đối tượng cách ly khác nhau trong các cơ sở cách ly tập trung, để tránh lây nhiễm chéo, tạo an tâm cho người được cách ly tập trung.

Liên quan đến nội dung nói trên, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, việc tổ chức cách ly tập trung cần phải chú ý đến việc tạo sự an tâm, thoải mái tối ưu nhất cho người được cách ly. Bên cạnh đó, trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, các địa phương cần tăng cường hơn nữa các biện pháp chế tài, xử lý vi phạm trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao nỗ lực của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong công tác bảo đảm an toàn cho người dân vui xuân, đón Tết trong bối cảnh phải kiểm soát dịch bệnh COVID-19 đang phức tạp. Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, lượng khách du lịch đến BR-VT có sụt giảm hơn 50% nhưng đó là tất yếu để chúng ta có thể kiểm soát tốt dịch bệnh. Năm 2021 sẽ là một năm với nhiều công việc, nhiệm vụ nặng nề cần phải gấp rút, tăng tốc triển khai thực hiện. Trong đó, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công; rà soát quy mô lấp đầy các khu công nghiệp; triển khai đồng bộ việc xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử... Đối với những dự án trọng điểm như: cầu Phước An, đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, lưới điện Côn Đảo cần phải chủ động triển khai sớm, bảo đảm tiến độ.

Về công tác bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý Ủy ban bầu cử các cấp cần tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời hỗ trợ các đơn vị bầu cử làm tốt công tác bầu cử; bảo đảm giới thiệu ứng cử viên có chất lượng, uy tín.

Bài, ảnh: MINH THIÊN