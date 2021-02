Không để bị động, bất ngờ trong dịp Tết

Tết là dịp để mọi nhà, mọi người đoàn tụ, sum vầy cùng gia đình, bạn bè, người thân. Thế nhưng, với những cán bộ, chiến sĩ LLVT trên địa bàn tỉnh, đó cũng chính là thời khắc cần cảnh giác cao độ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ chiến đấu, góp phần bảo vệ sự bình yên cho nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Chiến sĩ Lữ đoàn 167 - Vùng 2 Hải quân trực bảo vệ doanh trại những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

ĐÓN XUÂN KHÔNG QUÊN NHIỆM VỤ

Có mặt tại Lữ đoàn 167 - Vùng 2 Hải quân những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, hòa mình vào không khí luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ, chúng tôi cảm nhận được ý thức trực chiến của mỗi người nơi đây thật nghiêm túc. Sau 3 tiếng “tuýt, tuýt, tuýt" từ người chỉ huy vang lên, cán bộ, chiến sĩ với quân phục dã chiến gọn gàng trang bị đầy đủ vũ khí, thiết bị đã sẵn sàng cơ động, chiến đấu. Nghe xong mệnh lệnh của chỉ huy về nhiệm vụ đánh kẻ gian đột nhập, giải tán đám đông gây rối, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng cơ động về phía mục tiêu… Sử dụng chiến thuật vừa tuyên truyền vận động, vừa áp sát mục tiêu để khống chế đối tượng được thực hiện một cách nhuần nhuyễn, chỉ trong chớp nhoáng, những tên “khủng bố” bị tiêu diệt và bắt sống. Trung tá Triệu Thanh Tùng, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167 cho biết: “Với tinh thần vui Xuân mới không quên nhiệm vụ, Lữ đoàn luôn rà soát, bổ sung hoàn chỉnh và luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu. Ngay cả những phương án bảo vệ đơn vị, phòng, chống cháy, nổ… cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng”.

Bên cạnh việc duy trì nghiêm việc huấn luyện, Lữ đoàn 167 cũng đã triển khai tổ chức sinh hoạt quán triệt nhiệm vụ canh trực ở các cấp; dự kiến tình huống và chỉ đạo luyện tập theo từng khung, từng đơn vị. Đội ngũ cán bộ gương mẫu, theo sát chiến sĩ để hướng dẫn, động viên chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ canh trực an toàn. Trong đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác quản lý vũ khí, khí tài, trang bị; chú ý quản lý quân số và phương tiện tham gia giao thông khi ra ngoài doanh trại; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến; tổ chức tuần tra, canh gác bảo vệ chặt chẽ Sở Chỉ huy, cầu cảng, tàu thuyền, doanh trại, khu thông tin...

Chiến sĩ Đại đội Trinh sát - Bộ CHQS tỉnh chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang trong giờ huấn luyện.

Tương tự, với mục tiêu đặt ra là nắm chắc tình hình, làm chủ các tình huống, nâng cao cảnh giác không để bị động bất ngờ để nhân dân vui Xuân đón Tết, những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Pháo phòng không 37 - Ban CHQS TP.Vũng Tàu tập trung cao độ cho nhiệm vụ SSCÐ. Trên con đường nội bộ vào đơn vị, thấp thoáng sau những dãy doanh trại khang trang sạch đẹp, là cờ, hoa, khẩu hiệu và những công trình tuổi trẻ mừng Ðảng, mừng Xuân ra quân, quyết thắng, không khí luyện tập hăng say, miệt mài của cán bộ, chiến sĩ trên thao trường và sự tận tình trong hướng dẫn, chỉ bảo của đội ngũ cán bộ khiến chúng tôi quên đi không khí hân hoan, tấp nập của mọi người, mọi nhà đang chuẩn bị mua sắm, trang trí Tết.

Theo Trung úy Phan Quốc Thái, Chính trị viên Đại đội Pháo phòng không 37, được mệnh danh là “lá chắn thép” canh giữ bầu trời TP.Vũng Tàu, nên đơn vị luôn xác định tâm thế vừa ăn Tết vừa trực SSCĐ. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, đơn vị đã tập trung tuyên truyền, quán triệt sâu rộng để cán bộ, chiến sĩ nắm chắc chỉ thị trực Tết của Bộ CHQS tỉnh, Quân khu 7, đồng thời tăng cường các kíp trực ban, trực chiến, bảo đảm an toàn tất cả các mục tiêu được giao… “Nhờ chú trọng quán triệt, tuyên truyền mà càng gần đến Tết, các chiến sĩ trẻ càng tỏ rõ tinh thần vượt khó, gác lại những riêng tư để sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, Trung úy Phan Quốc Thái nhận định.

CĂNG MÌNH CHỐNG DỊCH COVID-19

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, số lượng thuyền viên, người nước ngoài, du khách xuất, nhập cảnh qua các cảng biển ngày càng gia tăng gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới biển. Do đó, LLVT tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Công an, BĐBP, các đơn vị đứng chân trên địa bàn chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến dịch, tạo “vành đai” an toàn trong phòng, chống dịch.

Đoàn thành niên Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức Hội thi bánh chưng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Có mặt tại chốt kiểm soát nằm giữa Sông Dinh (phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu) vào ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu, lượng tàu, thuyền qua lại rất lớn, trong đó có nhiều tàu nước ngoài hiện đại. Do đó, đơn vị đã bố trí 100% quân số canh trực 24/24 giờ tại giữa dòng sông và thường xuyên dùng ca nô tuần tra, kiểm soát địa bàn quản lý trong dịp Tết. Thiếu tá Bùi Văn Thiện, Tổ trưởng Tổ Quan sát của chốt cho biết: “Nhiệm vụ khó khăn vất vả, nhất là những lúc đêm tối, trời mưa, sóng to, song, cán bộ, chiến sĩ luôn thương yêu, động viên lẫn nhau nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Tranh thủ những lúc thay ca trực, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều chủ động dọn vệ sinh, làm bàn thờ Tổ quốc, trang trí khánh tiết, làm cây mai, tổ chức nấu ăn, làm bánh, khiến không khí tết trên tàu thêm vui, ấm áp”.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội pháo phòng không 37 - Ban CHQS TP.Vũng Tàu gói bánh chưng.

Không riêng gì chốt kiểm soát Sông Dinh, với phương châm “4 tại chỗ”, triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, BĐBP tỉnh đã chủ động tổ chức 40 trạm, chốt kiểm soát trực 24/24 giờ tại các trạm, bến sông, cảng biển, trong đó có 3 chốt trực, kiểm soát trên sông. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương, lực lượng chức năng phòng, chống dịch trên địa bàn kiểm tra, kiểm soát khu vực biên giới, kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả các đường dây, tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Lực lượng BĐBP tỉnh đo thân nhiệt cho ngư dân trước khi làm thủ tục xuất, nhập cảnh.

Cùng với việc kiểm soát dịch bệnh tại các khu vực biên giới, 100% cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc LLVT tỉnh, BĐBP tỉnh cũng đã bố trí đội ngũ y, bác sĩ quân y trực đo thân nhiệt, phun thuốc sát khuẩn, kiểm soát chặt chẽ việc ra vào doanh trại, bảo đảm đầy đủ các vật dụng thiết yếu để cán bộ, chiến sĩ thực hiện phòng dịch ở khắp nơi trong doanh trại, bố trí nhiều điểm y tế để kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn cho cán bộ, chiến sĩ trước khi thực hiện nhiệm vụ và thực hành huấn luyện. “Đây là những giải pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào doanh trại, tạo niềm tin vững chắc, bảo đảm an toàn để cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ theo vị trí của mỗi người”, Đại tá Trần Văn Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết thêm.

Bài, ảnh: MINH NHÂN