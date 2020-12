Thư chúc mừng năm mới 2021 và Xuân Tân Sửu của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đồng bào, cán bộ và chiến sĩ thân mến!

Mừng năm mới 2021 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc năm Tân Sửu, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh thân ái gửi tới đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh, bà con quê hương Bà Rịa - Vũng Tàu sinh sống ở mọi miền đất nước và ở nước ngoài, các doanh nghiệp, các chuyên gia, công nhân người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại tỉnh nhà lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Thưa toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ!

Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ 2015-2020 với nhiều nhiệm vụ bước vào giai đoạn nước rút, gắn liền với việc tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Mặc dù tình hình kinh tế của tỉnh trong năm còn nhiều khó khăn do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhưng với tinh thần đoàn kết, nhất trí và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân, cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế tỉnh nhà tiếp tục tăng trưởng khá, GRDP đạt 3,68%, một số chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt kế hoạch gồm: giá trị sản xuất ngư nghiệp, tổng vốn đầu tư phát triển, thu ngân sách nội địa, tổng chi ngân sách địa phương. Đáng chú ý là thu ngân sách nội địa, các lĩnh vực khai thác cảng biển, phát triển du lịch, thu hút đầu tư; hạ tầng kỹ thuật, giao thông kết nối tiếp tục được đầu tư, cải thiện và phát triển mạnh mẽ. Các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm; chính sách đối với người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc và các đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm, chăm lo; chất lượng cuộc sống nhân dân ngày càng nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đặc biệt là chúng ta đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Nhân dân, lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh; trân trọng cám ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương bạn, các tổ chức trong nước và quốc tế, bà con quê hương Bà Rịa - Vũng Tàu trong nước và nước ngoài đối với sự phát triển của tỉnh nhà.

Năm 2021 tình hình kinh tế của tỉnh được dự báo vẫn còn tiếp tục khó khăn, cơ hội và thách thức đan xen; đồng thời cũng là năm có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết, Kế hoạch của cả nhiệm kỳ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, Nhân dân, lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, thống nhất ý chí, hành động, vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội để hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, tăng cường giải pháp, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả giai đoạn 5 năm 2021-2025; xây dựng quê hương Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2025.

Thưa toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ!

Trước thềm năm mới 2021 và Xuân Tân Sửu, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh thân ái gửi đến các bậc lão thành cách mạng, quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với cách mạng, các thương binh, bệnh binh, toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh, bà con quê hương Bà Rịa - Vũng Tàu đang sống và làm việc trên mọi miền đất nước và ở nước ngoài, cùng các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư trên địa bàn tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; chuyên gia, công nhân người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại địa phương bước sang năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Chúc năm mới thắng lợi mới!

TỈNH ỦY, HĐND, UBND, UBMTTQ VIỆT NAM

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU