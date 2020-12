Tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội

Chiều 29/12, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác quốc phòng - an ninh (QP-AN) năm 2020.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo của Bộ CHQS tỉnh, trong năm 2020, tình hình QP-AN trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững; công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm QP-AN giữa các lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội (ANCT-TTATXH); các lực lượng cũng đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh, chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 và ngăn ngừa, xử lý các loại tội phạm, không để xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ. Cụ thể, các lực lượng đã trao đổi 2.135 tin; phối hợp kiểm tra xác minh 1.540 tin; riêng Bộ CHQS tỉnh đã trao đổi với các đơn vị quân đội 72 tin liên quan đến TTATXH. Ngoài ra, các cơ sở chính trị và quần chúng nhân dân đã cung cấp 1.140 tin liên quan đến tình hình ANCT-TTATXH; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý 30 văn bản có giá trị, thu 16 bộ tài liệu liên quan đến hoạt động tôn giáo trái pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong trong 10 năm thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng.

Chỉ đạo về công tác QP-AN trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh đề nghị lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị LLVT đóng chân trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác nắm bắt, dự báo sát, đúng tình hình trên không, trên biển và trên địa bàn, không để xảy ra bị động, bất ngờ; tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các cao điểm, các dịp lễ lớn của tỉnh, của đất nước, đặc biệt là Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng.

Tin, ảnh: MINH NHÂN