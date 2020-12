Sáng 29/12, Công an tỉnh đã tổ chức khởi công xây dựng trụ sở làm việc Công an huyện Đất Đỏ (ảnh). Trụ sở làm việc hiện tại của Công an huyện Đất Đỏ tiếp quản từ năm 1981, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Dự án trụ sở mới do Công an tỉnh làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư hơn 48 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2022.

THANH THANH