Ngày 7/1, Đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc thành lập Đội Kỹ thuật hình sự-Công an TP. Bà Rịa.

Theo đó mục đích của việc thành lập Đội Kỹ thuật hình sự Công an TP.Bà Rịa nhằm nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật hình sự theo hướng chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu đấu tranh, phòng chống tội phạm và bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Thời nhấn mạnh, việc thành lập Đội Kỹ thuật hình sự là bước đánh dấu sự lớn mạnh và phát triển của Công an TP. Bà Rịa, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác điều tra, khám phá các vụ án. Do vậy, tập thể đội cần nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai ngay các mặt công tác, khắc phục khó khăn, ra sức nghiên cứu, học tập và rèn luyện, xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo quyết định, Đội Kỹ thuật hình sự Công an TP.Bà Rịa được thành lập ban đầu với 4 cán bộ chiến sĩ, trong đó có 1 đội trưởng.

SƠN KHÊ