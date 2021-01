Ngày 7/1, BCĐ 138 Chính phủ (138/CP) về phòng, chống tội phạm và BCĐ 389 quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng BCĐ 138/CP và BCĐ 389 quốc gia đã đến dự và chỉ đạo tại hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh BR-VT có ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo của BCĐ 138/CP, trong năm 2020, công tác phòng chống tội phạm đạt được những thành tích nổi bật như: Tội phạm vi phạm về TTXH giảm 6,8%; tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 89,5%; điều tra, khám phá án đạt 83,5% (trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 91,13%); triệt phá 1.860 băng, nhóm tội phạm các loại; phát hiện và điều tra khám phá nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao, ma túy. Trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, năm 2020, cả nước đã phát hiện, xử lý 185.461 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (giảm 16,3% so với năm 2019), khởi tố 2.543 vụ với 3.502 đối tượng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, trong thời gian tới, cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công trấn áp tội phạm, góp phần bảo đảm ANTT, thực hiện mục tiêu “Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh”; giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về TTXH so với năm 2020; tập trung đấu tranh kéo giảm các loại tội phạm đang nổi lên hiện nay như: tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xâm hại trẻ em, giết người do nguyên nhân xã hôi…

TRÍ NHÂN