Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết các đơn vị, cá nhân

* Thăm, chúc thọ 22 cụ 100 tuổi

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2021) và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ngày 20/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức 5 đoàn thăm, chúc thọ 22 cụ tròn 100 tuổi trên địa bàn TP. Bà Rịa, TX. Phú Mỹ và các huyện: Long Điền, Đất Đỏ, Châu Đức, Xuyên Mộc.

Tại các nơi đến, các Trưởng đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình cuộc sống của các cụ và chúc các cụ trường thọ, sống vui, sống khỏe, là tấm gương cho các con, cháu noi theo. Đồng thời, chúc các cụ đón Tết Tân Sửu 2021 vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm bên gia đình, con cháu.

Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh đã trao tặng các cụ phần quà của Chủ tịch nước và lãnh đạo tỉnh, gồm: Thiếp mừng thọ, phần quà 4 triệu đồng (2,5 triệu đồng tiền mặt, khánh vàng trị giá 1,5 triệu đồng và vải lụa trị giá 500 ngàn đồng).

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chúc thọ cụ Vương Quang Ngọc (khu phố Hải An, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ).

* Cùng ngày, Đoàn lãnh đạo tỉnh do ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, tặng quà Tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh; Trung tâm Thông tin Chỉ huy Phòng tham mưu Công an tỉnh; Phòng An ninh đối nội; Phòng Cảnh sát cơ động; Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Phòng Cảnh sát giao thông; Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Bộ CHQS tỉnh.

* Đoàn do ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, tặng quà Tết Trại tạm giam Công an tỉnh (xã An Ngãi, huyện Long Điền); Nhà xã hội Long Hải; Đồn Biên phòng 500 (TT.Long Hải, huyện Long Điền) và Ngân hàng CSXH tỉnh.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà Đồn Biên phòng 500 (TT. Long Hải, huyện Long Điền).

* Đoàn do ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, chúc Tết các cụ 100 tuổi trên địa bàn TP.Bà Rịa và huyện Đất Đỏ. Cụ thể, Đoàn đã thăm và tặng quà các cụ: Phùng Thị Đài, Nguyễn Thị Sinh, Lương Ngọc Hồ (TP.Bà Rịa); cụ Lê Thị Xảo và Đặng Thị Thiết (huyện Đất Đỏ).

* Đoàn do ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị: Đồn Biên phòng 526 Long Sơn; Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy; Đội Chữa cháy cứu nạn và cứu hộ khu vực 3; Mẹ VNAH Dương Thị Đành và Mẹ VNAH Nguyễn Thị Hồng (TX. Phú Mỹ).

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết Đồn Biên phòng 526 Long Sơn (TP. Vũng Tàu).

Dịp này, lãnh đạo tỉnh đã trao tặng mỗi đơn vị 1 phần quà trị giá từ 6,5-21,5 triệu đồng; tặng mỗi cá nhân 1 phần quà trị giá từ 3,5-21,5 triệu đồng.

* Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh trao 200 suất quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn 2 huyện Châu Đức và Xuyên Mộc. Mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng gồm nhu yếu phẩm và 200 ngàn đồng tiền mặt. Được biết, trong dịp Tết Tân Sửu, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh trao 600 suất quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn các huyện: Long Điền, Đất Đỏ, Châu Đức, Xuyên Mộc và TP. Vũng Tàu với tổng trị giá 300 triệu đồng, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh tài trợ.

Nhóm PV THỜI SỰ