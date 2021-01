Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến gặp gỡ, chúc Tết các cơ quan, đơn vị

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021) và đón Tết Tân Sửu 2021, sáng 20/1, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi gặp gỡ và chúc Tết các ban Tỉnh ủy; các Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; Đảng ủy Khối Cơ quan và DN tỉnh; các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; Trường Chính trị tỉnh và Báo BR-VT.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi gặp gỡ.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, bà Nguyễn Thị Yến cho biết, năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch COVID-19, nhưng với quyết tâm chính trị cao, sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng bộ tỉnh và sự điều hành quyết liệt của chính quyền, các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản đạt được mục tiêu đề ra. Tăng trưởng kinh tế của tỉnh tính đến cuối năm 2020 đạt 3,68%, thu ngân sách đạt 103,6%. Đặc biệt, năm 2020, Đại hội Đảng bộ các cấp đã được tổ chức thành công; nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao trong các tầng lớp cán bộ, đảng viên, nhân dân và cộng đồng DN trong tỉnh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người người có công với cách mạng, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, an sinh xã hội ngày càng được nâng cao…

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà Tết cho đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.

“Để đạt được những kết quả đáng khích lệ trên, có đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, CCVC các ban Tỉnh ủy; các Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; Đảng ủy Khối Cơ quan và DN tỉnh; các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; Trường Chính trị tỉnh và Báo BR-VT”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến nhấn mạnh.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị một năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng; tiếp tục đoàn kết, sáng tạo để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đại diện các cơ quan, đơn vị đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, động viên, giúp đỡ của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, hứa sẽ nỗ lực cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng DN đưa kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển bền vững.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH