Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh thăm, chúc Tết các cá nhân, đơn vị

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2021) và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chiều 20/1, Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh do ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (đóng quân tại xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu).

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

Phát biểu trong buổi đến thăm Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, ông Phạm Viết Thanh ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được thời gian qua của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Qua đó, duy trì sự ổn định, môi trường hòa bình trên vùng biển, góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh thuộc quyền quản lý của Vùng, trong đó có tỉnh BR-VT.

Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tặng quà lưu niệm cho ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương thực hiện tốt công tác nắm bắt thông tin, trao đổi, đánh giá tình hình trên biển, nội địa để kịp thời tham mưu, đề xuất chủ trương, phương án, đối sách xử lý đúng đắn các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, phối hợp tuần tra, kiểm soát, bảo vệ an ninh, an toàn các hoạt động kinh tế biển trong khu vực biển do Vùng quản lý, đặc biệt là bảo đảm an toàn, là chỗ dựa cho ngư dân yên tâm bám biển; ngăn chặn kịp thời tình trạng tàu cá, ngư dân xâm phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép…

Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh chụp ảnh cùng đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Bí thư Tỉnh ủy đã tặng quà Tết và chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ của đơn vị năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng. Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Thiếp mừng thọ 100 tuổi của Chủ tịch nước cho cụ Nguyễn Thị Nhẫn (phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa).

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc thọ cụ Nguyễn Thị Nhẫn (phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa).

*Cũng trong chiều 20/1, Đoàn đã đến thăm, chúc Tết Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và người có công Long Đất; thăm, chúc thọ và tặng quà 3 cụ tròn 100 tuổi trên địa bàn TP. Bà Rịa, gồm: cụ Nguyễn Thị Nhẫn, cụ Chu Thị Thăm (cùng ngụ tại phường Phước Nguyên) và cụ Nguyễn Văn Bá (phường Phước Trung).

Tin, ảnh: PHƯƠNG NAM