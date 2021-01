Tin tưởng Đại hội sẽ quyết định tầm nhìn chiến lược cho tương lai

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đã dành cho phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu cuộc trao đổi về những hoạt động của Đoàn cũng như sự kỳ vọng về Đại hội lần này.

Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đại biểu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham quan khu trưng bày Toàn cảnh báo chí tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

* Thưa đồng chí, xin đồng chí giới thiệu đôi nét về Đoàn đại biểu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng?

- Đồng chí Nguyễn Thị Yến: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức thành công tốt đẹp trong 3 ngày, từ ngày 23 đến ngày 25/9/2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Về dự Đại hội có 347 đại biểu chính thức (trong đó, có 40 đại biểu đương nhiên, 307 đại biểu được bầu từ các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy). Đoàn Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 19 đại biểu, đại diện cho hơn 43.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Dự kiến, trong Đại hội lần này, Đoàn Đại biểu của Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ có tham luận với chủ đề “Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, góp phần tạo động lực mới cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”.

* Đồng chí có thể chia sẻ cảm nghĩ của mình khi dự Đại hội lần này?

- Đồng chí Nguyễn Thị Yến: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đánh dấu chặng đường 35 năm đổi mới đất nước, đánh dấu 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và 10 năm Cương lĩnh (bổ sung phát triển năm 2011). Đặc biệt, năm 2020, trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Việt Nam còn phải gánh chịu hậu quả nặng nề, kéo dài do thiên tai, bão lũ gây ra ở các tỉnh miền Trung. Trước tình hình đó, Đảng, Nhà nước ta đã có những chủ trương, đường lối và giải pháp kịp thời. Đồng thời, với sự năng động, sáng tạo, cộng đồng doanh nghiệp đã thích ứng nhanh trước dịch bệnh cùng với sự đoàn kết, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, đất nước ta đã vượt khó, thành công trong thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế. Do vậy, năm 2020, nền kinh tế Việt Nam thuộc nhóm nước tăng trưởng cao nhất thế giới với mức tăng 2,91%. Riêng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tăng trưởng kinh tế trừ dầu khí đạt 3,68%; tổng thu ngân sách Nhà nước của tỉnh là 78.745 tỷ đồng, đạt 103,6% so với dự toán được giao. Những kết quả tích cực này đã và đang tạo đà để đất nước nói chung và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng tự tin bước vào năm 2021 và những năm tiếp theo.

Là một trong những đại biểu thuộc Đoàn Đại biểu Đảng bộ tỉnh BR-VT tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bản thân tôi nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của đại biểu, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc nghiên cứu, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp văn kiện và mang tiếng nói của cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đến với Đại hội. Tôi tin tưởng Đoàn Đại biểu của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu nói riêng và các Đoàn Đại biểu về dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cùng có chung tiếng nói, chung động lực, chung mục tiêu để góp phần vào thành công của Đại hội.

* Đồng chí có những kỳ vọng gì về Đại hội lần này?

- Đồng chí Nguyễn Thị Yến: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước. Tôi kỳ vọng Đại hội sẽ quyết định đường lối phát triển có tính chiến lược và đề ra các giải pháp thực hiện đồng bộ, khả thi, hiệu quả nhằm đưa đất nước đạt mục tiêu đến năm 2025 là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, như mục tiêu đã đặt ra trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội.

Với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy trí tuệ, Đoàn Đại biểu của Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ tích cực tham gia thảo luận, góp phần vào sự thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

* Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

ĐỨC NGUYÊN (Thực hiện từ Hà Nội)