Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt sâu sắc, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS-QP), xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh toàn diện.

LLVT duyệt binh trong lễ ra quân huấn luyện năm 2020.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HUẤN LUYỆN

Trong những ngày qua, LLVT tỉnh đã tổ chức quán triệt nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) bảo vệ Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Đồng thời duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, nắm chắc tình hình địa bàn; tổ chức tốt công tác huấn luyện, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị địa bàn.

Tại Đại đội Trinh sát (Phòng Tham mưu-Bộ CHQS tỉnh), từ đầu tháng 1 đến nay, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên luyện tập võ thuật trên thao trường để làm nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu trọng yếu, sẵn sàng thực hiện những nhiệm vụ đột xuất cấp trên giao. Theo Đại úy Lê Đức Mười, Chính trị viên Đại đội Trinh sát, ngoài huấn luyện, đơn vị còn làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng và ý thức “tự giác, tự rèn”, tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ công tác thường xuyên và đột xuất.

Từ năm 2019 đến nay, LLVT tỉnh đã huy động 26.124 ngày công của cán bộ, chiến sĩ tham gia bê tông hóa 300m đường giao thông nông thôn, dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác, phát quang 30km đường giao thông nông thôn; 2.440 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ người dân thu hoạch gần 160 tấn tiêu; huy động 1.472 cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác chữa cháy, khắc phục hậu quả thiên tai.

Không riêng gì Đại đội Trinh sát, thời gian qua, các địa phương, đơn vị LLVT tỉnh luôn bám sát, thực hiện đúng phương châm: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát đối tượng, nhiệm vụ của bộ đội địa phương, dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV). Nhờ đó mà 5 năm qua, quân số tham gia huấn luyện hàng năm đạt từ 97%-100%; kết quả huấn luyện của các lực lượng luôn bảo đảm 100% nội dung, chương trình, thời gian theo kế hoạch; 100% đạt yêu cầu, 70%-75% khá, giỏi, an toàn.

Ngoài ra, để xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng SSCĐ cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, công tác xây dựng lực lượng thường trực, dự bị động viên (DBĐV), dân quân tự vệ (DQTV) vững mạnh về chính trị, tư tưởng cũng được Bộ CHQS tỉnh đẩy mạnh. Đến nay, quân số DBĐV đạt 98,6% so với nhu cầu biên chế (vượt chỉ tiêu Nghị quyết 0,6%); lực lượng DQTV đạt 1,4% dân số, DBĐV được củng cố, bổ sung cán bộ đủ 100% các đầu mối đơn vị, bảo đảm tốt cho công tác lãnh đạo và hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống. Chất lượng và độ tin cậy về chính trị của lực lượng này được nâng lên rõ rệt, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong giai đoạn mới.

XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN VỮNG CHẮC

Với đặc thù địa bàn ven biển, lại có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng trong khu vực phòng thủ của Quân khu 7 nên việc xây dựng nền QPTD vững chắc gắn với phát triển kinh tế - xã hội chính là điều kiện tiên quyết để bảo vệ Tổ quốc từ xa, từ sớm. Quán triệt phương châm này, những năm qua, công tác dân vận cũng đã được LLVT tỉnh triển khai có trọng tâm, trọng điểm và chiều sâu với nhiều mô hình như: “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt”, “LLVT chung sức xây dựng NTM”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”... Qua đó góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Theo Đại tá Phạm Phú Ý, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, tỉnh BR-VT có đông dân tộc, đa tôn giáo, lượng lao động nhập cư lớn, quan điểm xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) gắn với phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiềm lực vững chắc mọi mặt phải thực sự là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Do đó, Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục lãnh, chỉ đạo LLVT tỉnh đẩy mạnh xây dựng, củng cố vững chắc hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; xây dựng tiềm lực quốc phòng vững chắc từ sự kết hợp chặt chẽ giữa QPTD với kinh tế - xã hội, quốc phòng với an ninh, tạo thành thế trận QPTD và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh trong giai đoạn mới.

“Để tiếp tục thực hiện hiệu quả nội dung này, năm 2021 LLVT tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu, quán triệt tốt các nghị quyết của Đảng về xây dựng nền QPTD gắn với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hơn nữa nhận thức về bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Trong đó, LLVT tỉnh phát huy tốt truyền thống 75 năm xây dựng và trưởng thành để tiếp tục tham gia xây dựng nền QPTD vững mạnh gắn với phát triển kinh tế - xã hội, củng cố thế trận lòng dân vững chắc, chủ động sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc từ xa, từ sớm”, Đại tá Phạm Phú Ý nói.

Năm 2020, LLVT tỉnh đã hỗ trợ hơn 20 tỷ đồng giúp đỡ 35 xã, phường, thị trấn xây dựng nông thôn mới, vì người nghèo; huy động 512 lượt cán bộ, chiến sĩ vận chuyển 2.304m3 nước sạch cho các hộ dân xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc; tặng 700 suất quà cho người nghèo, phát 2.000 suất cơm cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức 10 đợt “Siêu thị 0 đồng” phát rau, củ, quả và nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

