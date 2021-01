1.587 đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng

* Bà Rịa - Vũng Tàu có 19 đại biểu

* Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất

* Gần 600 phóng viên các cơ quan báo chí dự đưa tin về Đại hội

* Phát hành bộ tem chào mừng Đại hội

Sáng 22/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đoàn công tác đã kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Ảnh: TTXVN

Tại hội trường chính, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác đã trực tiếp xem và góp ý đối với một số nội dung được diễn tập gồm nghi lễ chào cờ, chương trình điều hành chụp ảnh các đại biểu, trình chiếu chương trình âm nhạc, phim tài liệu phục vụ đại biểu trong thời gian trước, giữa giờ nghỉ giải lao của Đại hội. Sau buổi kiểm tra, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác đã làm việc với đại diện các Tiểu ban trong Ban Tổ chức Đại hội về công tác chuẩn bị.

Báo cáo với Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác, đại diện các Tiểu ban khẳng định, đến nay, các khâu chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất từ công tác an ninh, hậu cần, lễ tân... Hội trường chính diễn ra Đại hội gồm 1.601 ghế ngồi, bảo đảm đủ cho các đại biểu chính thức và khách mời. Các thiết bị kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng... đã được trang bị đầy đủ, bảo đảm an ninh, an toàn. Phía sau hội trường lớn là một hội trường nhỏ, được trang bị màn hình chiếu hình ảnh từ hội trường lớn, nhằm bảo đảm phương án giãn cách đối với các trường hợp có sức khỏe không ổn định.

Đại diện Tiểu ban An ninh trật tự cho biết, công tác bảo đảm an toàn cho đại biểu và khách mời được triển khai nghiêm túc và ở cấp độ cao nhất. Cùng với sự phối hợp của Bộ Quốc phòng, công tác kiểm tra, kiểm soát an ninh ở các cửa ra vào Trung tâm hội nghị được chú trọng.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh chỉ còn thời gian ngắn nữa Đại hội sẽ diễn ra, các đơn vị cần chú ý triển khai hiệu quả công việc để đạt kết quả tốt nhất, không để xảy ra sơ suất. Thường trực Ban Bí thư đề nghị kiểm tra sát sao phương án phân luồng giao thông hợp lý để vừa đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, vừa bảo đảm đúng giờ cho các đại biểu dự Đại hội.

* Chiều 22/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức họp báo trước khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thông tin tại họp báo, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1 - 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước, tăng gần 80 đại biểu so với Đại hội XII, đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc.

Bộ Chính trị đã quyết định thành lập 67 đoàn đại biểu và cử trưởng đoàn đại biểu; phân công 191 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (cả chính thức và dự khuyết) tham gia sinh hoạt tại 67 đoàn đại biểu; đồng thời chỉ định 15 đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng.

Trong đó, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gồm 19 đại biểu, đại diện cho hơn 43.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn.

Nội dung, chương trình của Đại hội tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Công tác tổ chức, phục vụ Đại hội lần này có một số điểm mới và được bổ sung để phù hợp với tình hình dịch COVID-19.

Để tạo thuận lợi cho công tác tuyên truyền, Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội XIII của Đảng đã được khai trương vào chiều cùng ngày, bảo đảm tốt nhất các điều kiện cho gần 500 phóng viên, kỹ thuật viên của 191 cơ quan báo chí trong nước; hơn 60 phóng viên của 26 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tiếp và gần 100 phóng viên của 84 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tuyến, theo dõi và đưa tin về Đại hội.

* Chiều cùng ngày, tại Lễ khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII đã diễn ra khai trương trưng bày sách, báo phục vụ Đại hội XIII. Khu trưng bày có sự tham gia của một số cơ quan báo, đài chủ lực và trên 30 nhà xuất bản, một số đơn vị phát hành xuất bản phẩm, với gần 2.000 tên sách, tựa sách của các đầu sách tiêu biểu có chất lượng. Khu trưng bày thiết kế theo 5 chủ đề và 5 mảng sách. Trong đó, đáng chú ý có khu trưng bày riêng về sách điện tử với sự tham gia của 4 nhà xuất bản và 152 đầu sách điện tử.

* Nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể nhân dân về tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ TT-TT phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành bộ tem “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII”.

Bộ tem gồm 1 mẫu được thiết kế tràn lề theo khuôn khổ 43x32(mm), do họa sĩ Tô Minh Trang (Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế. Mẫu tem thể hiện chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được vẽ theo ngôn ngữ hội họa hiện thực, với ý tưởng Bác Hồ luôn đề cao công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đó là vấn đề then chốt của then chốt mà các kỳ đại hội Đảng luôn được nhấn mạnh. Hình tượng lá cờ có hình búa liềm và sao vàng nói lên ý tưởng Đảng luôn là tổ chức tiên phong dẫn dắt dân tộc giành mọi thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng. Số XIII La Mã được vẽ theo hình khối vững chắc thể hiện ý tưởng Đại hội XIII sẽ là đại hội của đoàn kết bền vững như một khối thống nhất. Biểu tượng đài hoa sen được thiết kế theo mô típ vốn cổ tượng trưng cho văn hóa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, một lòng theo Đảng để xây dựng đất nước Việt Nam độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Bộ tem được phát hành theo nghi thức đặc biệt vào ngày 22/1, được cung ứng trên mạng lưới Bưu chính từ ngày 22/1/2021 đến ngày 31/12/2022.

NGUYỄN ĐỨC