Bộ CHQS tỉnh thăm, chúc Tết các tổ chức tôn giáo

Ngày 30/1, Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh do Thượng tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh, gồm: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Chùa Đại Tòng Lâm, Chùa Thiền Tôn Phật Quang (TX. Phú Mỹ), Chùa Chánh Giác và Giáo xứ Suối Rao (huyện Châu Đức).

Thượng tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng quà đại diện Chùa Chánh Giác (xã Suối Rao, huyện Châu Đức).

Tại những nơi đến thăm, đại diện Đoàn gửi lời chúc đến các vị chức sắc và đồng bào tôn giáo đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 ấm áp, an lành. Đồng thời, mong muốn các vị chức sắc tiếp tục vận động đồng bào tôn giáo tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền tỉnh BR-VT thực hiện các chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Tin, ảnh: MINH NHÂN