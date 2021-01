Gặp mặt chức sắc tôn giáo

Sáng 29/1, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu tổ chức họp mặt chúc Tết chức sắc các tôn giáo, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vũng Tàu tặng quà Tết các chức sắc tôn giáo.

Trên địa bàn TP.Vũng Tàu hiện có 6 tôn giáo với 117 cơ sở thờ tự, 792 chức sắc, tu sĩ, 82.512 tín đồ theo đạo và 37 cơ sở tín ngưỡng dân gian. Hằng năm, các cơ sở tôn giáo này đã tổ chức các hoạt động thờ cúng, nghi lễ, lễ hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của người dân địa phương. Năm 2020, các vị chức sắc tôn giáo, tín ngưỡng dân gian cùng đồng bào có đạo đã thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương. Điển hình như Ban trị sự Phật giáo và các cơ sở tự viện đã vận động 16 tỷ đồng cho công tác từ thiện xã hội; Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam duy trì các phòng khám phước thiện miễn phí cho người nghèo với 128.132 lượt người được khám chữa bệnh và châm cứu, phát gần 807.087 thang thuốc cho người nghèo…

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu, bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của các vị chức sắc, đồng bào tôn giáo, tín ngưỡng đối với sự phát triển của thành phố trong thời gian qua. Đồng thời, gửi lời chúc đến các vị chức sắc và đồng bào tôn giáo đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 ấm áp, an lành.

* Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ngày 29/1, Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh do Thượng tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà các cơ sở Công giáo trên địa bàn tỉnh, gồm: Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh; Giáo xứ Bình Châu (huyện Xuyên Mộc); Tòa Giám mục Bà Rịa và Giáo xứ Long Tân (huyện Đất Đỏ).

Tại những nơi đến thăm, Đoàn đã gửi lời chúc đến các vị chức sắc và đồng bào Công giáo một năm mới an khang thịnh vượng, đồng thời mong muốn các vị chức sắc tiếp tục đóng góp cho công cuộc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường tình đoàn kết quân - dân, đoàn kết tôn giáo, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

HUYỀN TRANG, MINH NHÂN