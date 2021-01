Công tác nhân sự bảo đảm chặt chẽ, chắc chắn

Công tác xây dựng Đảng luôn được xác định là nhiệm vụ then chốt. Nhiệm vụ này được nêu rõ trong văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bên lề Đại hội, đồng chí Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã dành cho phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu cuộc trao đổi về công tác này trong nhiệm kỳ qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với các đại biểu trong giờ giải lao tại Đại hội. Ảnh: LẠI MINH.

* Phóng viên : Đồng chí có nhận xét gì về kết quả công tác xây dựng Đảng được nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng?

- Đồng chí Lưu Tài Đoàn : Tôi rất đồng tình với nội dung báo cáo các văn kiện do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày trong phiên khai mạc Đại hội. Trong đó, Báo cáo nêu rõ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng, được tiến hành toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Nhiều vấn đề phức tạp được đặt ra và thực hiện từ những năm trước nhưng hiệu quả còn thấp, trong nhiệm kỳ này đã có chuyển biến tích cực.

Công tác kiểm tra, giám sát và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá và đã đạt những kết quả cụ thể, rõ rệt. Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng được phát hiện, điều tra, khởi tố, xét xử nghiêm minh, tạo sức răn đe, cảnh tỉnh, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao và đồng tình ủng hộ. Tình trạng tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng và hệ thống chính trị từng bước được kiềm chế, ngăn chặn.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp hình lưu niệm với Đoàn Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về dự Đại hội. Ảnh: LẠI MINH.

* Quan điểm chỉ đạo ở phần “Tầm nhìn và định hướng phát triển” trong Báo cáo chính trị tiếp tục nêu nhiệm vụ “xây dựng Đảng là then chốt”. Đồng chí có thể phân tích rõ hơn về nội dung này?

­­- Công tác xây dựng Đảng được xác định là nhiệm vụ “then chốt”, bởi nó giữ vị trí cực kỳ quan trọng, quyết định sự thành bại của cách mạng, sự sống còn của chế độ, bảo đảm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị. Đảng ta là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội, mọi thành công của sự nghiệp cách mạng đều bắt nguồn từ vai trò lãnh đạo của Đảng, từ sự dày công chăm lo công tác xây dựng Đảng, nhất là đề ra đường lối đúng đắn, sáng suốt và xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm để tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối. Ngược lại, những sai lầm, khuyết điểm đều có nguyên nhân cơ bản bắt nguồn từ việc không chú trọng đúng mức công tác xây dựng Đảng, xem nhẹ hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo của Đảng.

Kinh nghiệm chỉ ra rằng, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tốt, hiệu quả cao bao giờ cũng tỷ lệ thuận với sự nhận thức và mức độ chú trọng công tác xây dựng Đảng. Ngược lại, lúc nào và ở đâu xem nhẹ công tác xây dựng Đảng thì sớm hay muộn cũng vấp phải sai lầm, khuyết điểm, trong đó có những sai lầm, khuyết điểm không có cơ hội sửa chữa, khắc phục. Sai phạm của các tổ chức, cá nhân được phát hiện và bị xử lý thời gian qua đều có nguyên nhân phổ biến là xem nhẹ công tác xây dựng Đảng, thoát ly vai trò lãnh đạo của tập thể, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Đồng chí Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy (thứ hai từ phải qua) trao đổi với các đại biểu Đoàn Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong giờ giải lao tại Đại hội. Ảnh: NGUYỄN ĐỨC

* Nếu như công tác xây dựng Đảng là “then chốt”, thì công tác cán bộ được coi là “then chốt của then chốt”. Là cán bộ tổ chức và là đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng, đồng chí có nhận xét gì về công tác chuẩn bị nhân sự cho khóa XIII?

- Trong báo cáo trình bày tại Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra bài học kinh nghiệm trong xây dựng Đảng là “công tác cán bộ phải thực sự là then chốt của then chốt”. Do vậy, công tác chuẩn bị nhân sự cho khóa XIII đã được bắt tay thực hiện từ rất sớm, ngay sau Hội nghị Trung ương 8 (tháng 10/2018) và được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, sự đoàn kết, thống nhất cao; đồng thời, tiến hành một cách khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện, hiệu quả. Công tác nhân sự được thực hiện theo phương châm: Làm từng bước, từng việc, từng khâu, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó và đạt sự thống nhất cao trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trong phiên họp chiều 28/1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là 200 đồng chí (gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết).

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã cân nhắc thận trọng, xem xét tổng thể, thực hiện quy trình chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan và đã thống nhất cao lựa chọn một số đồng chí thuộc trường hợp “đặc biệt” cả với nhân sự tái ứng cử và lần đầu tham gia để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII xem xét, lựa chọn bầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa XIII.

Tôi tin tưởng rằng, Đại hội sẽ đề ra những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt, đưa đất nước phát triển đúng mục tiêu đã vạch ra; đồng thời bầu được những người đủ đức, đủ năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

* Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

NGUYỄN ĐỨC

(Thực hiện từ Hà Nội)