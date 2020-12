Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Khóa VI

Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Khoá VI, dự kiến diễn ra từ ngày 11-13/12/2020. Chuẩn bị cho Kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 62 điểm trong toàn tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến các lĩnh vực KT-XH. Từ số báo hôm nay (8/12), Báo Bà Rịa-Vũng Tàu trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.

Cử tri TP.Vũng Tàu nhiều lần phản ánh, kiến nghị liên quan đến công tác quy hoạch, trong đó có quy hoạch Khu công viên Bàu Sen. Ảnh: QUANG VŨ

NÔNG NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN

- Cử tri đề nghị UBND tỉnh cho biết thời gian sẽ thực hiện việc di dời các hộ chế biến hải sản nhỏ lẻ tại khu Mộ Ông trên địa bàn thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ vào khu chế biến hải sản tập trung Lộc An. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh xem xét giảm giá cho thuê đất đối với các hộ chế biến theo mùa vụ khi chuyển về khu chế biến hải sản tập trung này để người dân an tâm di dời, ổn định sản xuất. (cử tri thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ).

- Khi chuyển nghề lưới kéo sang ngành nghề khác, do kinh phí chuyển đổi lớn, dẫn đến khó khăn vì thiếu vốn; đồng thời những người bạn ghe cũng rất cần vốn để chuyển đổi sang nghề khác. Bà con ngư dân kiến nghị UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ để tạo điều kiện cho ngư dân thực hiện chủ trương này được thuận lợi, đồng thời đề nghị UBND tỉnh có lộ trình thời gian hợp lý cho ngư dân thực hiện chuyển đổi. (cử tri thị trấn Phước Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ).

- Nguồn nước phục vụ sinh hoạt hàng ngày cho người dân ở khu vực Núi Thơm thuộc tổ 11, ấp Tân Hiệp, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ bị nhiễm phèn nặng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan đầu tư hệ thống đường ống dẫn nước sạch để người dân khu vực này sớm được sử dụng nước sạch trong sinh hoạt. (cử tri xã Long Tân, huyện Đất Đỏ).

GIAO THÔNG, VẬN TẢI

- Lưu lượng các phương tiện chở vật liệu xây dựng (cát, đá…) đi lại trên địa bàn xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu khá nhiều và làm rơi vãi vật liệu xây dựng ra đường, gây ô nhiễm môi trường, làm tuyến đường Hoàng Sa (từ cầu Long Sơn đến Quốc lộ 51) hư hỏng nặng, gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông. Cử tri đề nghị UBND tỉnh cho biết giải pháp xử lý tình trạng trên và sớm tiến hành việc sửa chữa, duy tu đoạn đường hư hỏng nêu trên để bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. (cử tri xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu).

- Cử tri đã nhiều lần phản ánh, trên đoạn đường Phước Tân - Châu Pha - Tóc Tiên thuộc TX.Phú Mỹ có lưu lượng xe đi lại nhiều, trong khi đường xuống cấp nghiêm trọng (đường hẹp, không có hệ thống biển báo giao thông, trời mưa thì bị ngập nước do thiếu hệ thống thoát nước, trời nắng xe tải từ các mỏ đá tham gia giao thông gây khói bụi), ảnh hưởng nhiều đến người dân sống nơi đây. Cử tri đề nghị UBND tỉnh cho biết giải pháp và thời gian xử lý dứt điểm tình trạng trên để người dân giám sát. (cử tri xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ).

- Tuyến tỉnh lộ 52 trên địa bàn huyện Đất Đỏ xảy ra nhiều tai nạn giao thông do trên đoạn đường này đang có tình trạng sụt lún, nhiều ổ gà; thiếu tín hiệu đèn giao thông và thiếu gờ giảm tốc trước các cổng trường học. Cử tri đề nghị UBND tỉnh cho biết thời gian và giải pháp xử lý tình trạng trên để bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên tuyến đường này? (cử tri thị trấn Phước Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ).

ĐẤT ĐAI, QUY HOẠCH,XÂY DỰNG

- Cử tri TP.Vũng Tàu và TX.Phú Mỹ rất nhiều lần phản ánh, kiến nghị liên quan đến công tác quy hoạch. Cử tri cho rằng, nhiều quy hoạch treo kéo dài nhiều năm không triển khai mà chậm được rà soát điều chỉnh như: quy hoạch dự án Nhà máy lọc dầu số 03 tại xã Long Sơn, quy hoạch Khu công viên Bàu Sen, quy hoạch Khu công viên văn hóa - đô thị mới Bàu Trũng, quy hoạch 58ha Khu đô thị Chí Linh, TP.Vũng Tàu; quy hoạch khu 300ha Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ…, hoặc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng chưa đồng bộ, làm cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn, quyền lợi của người dân trong vùng quy hoạch không được bảo đảm, dẫn đến tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp vì nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở của người dân rất lớn. Cử tri đề nghị UBND tỉnh cho biết khi nào xóa quy hoạch hoặc hoàn thành việc rà soát điều chỉnh các quy hoạch kéo dài, khi nào UBND tỉnh phê duyệt các đồ án phân khu tỷ lệ 1/2000… để người dân được thực hiện các quyền của mình. Đồng thời đề nghị xem xét trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, đơn vị trong việc chậm phê duyệt các đồ án phân khu tỷ lệ 1/2000 làm cho các địa phương chưa có cơ sở thực hiện quy hoạch tỷ lệ 1/500. (cử tri TP. Vũng Tàu, TX. Phú Mỹ).

- Cử tri đã kiến nghị rất nhiều lần về tình trạng chủ đầu tư nhiều dự án khu nhà ở, khu đô thị trên địa bàn TP.Vũng Tàu chậm triển khai thực hiện hoặc có triển khai thực hiện nhưng không được đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật như quy hoạch được phê duyệt... dẫn đến các khu nhà ở, khu đô thị chắp vá, không bảo đảm tiện ích theo quy định; nhiều trường hợp không tách thửa, không cấp Giấy CNQSD đất cho người dân, làm cho quyền của người sử dụng đất trong vùng dự án bị hạn chế, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Cử tri đề nghị UBND tỉnh tổ chức kiểm tra, rà soát lại các dự án khu nhà ở, khu đô thị trên địa bàn TP.Vũng Tàu, xác định rõ thời gian xử lý dứt điểm các sai phạm trên. (cử tri TP. Vũng Tàu).

- Cử tri đề nghị UBND tỉnh cho biết thời gian cụ thể giải quyết xong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 28 hộ dân tại Hẻm 72, đường Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam; cho 29 hộ dân khu Đại An, phường 9, TP.Vũng Tàu. (cử tri phường Thắng Tam, cử tri phường 9, 10, TP.Vũng Tàu).

- Tại khu vực vườn mía (tổ 6, ấp Bàu Sôi, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc) có gần 40 hộ dân sinh sống ổn định, lập nghiệp từ năm 1988 đến nay trên diện tích gần 90ha - thuộc đất do Trại giam Xuyên Mộc quản lý. Được biết, ngày 29/10/2020, Bộ Công an có văn bản số 3700 trả lời về việc không còn nhu cầu sử dụng (Trại giam Xuyên Mộc) và chuyển giao về UBND tỉnh BR-VT quản lý. Cử tri đề nghị UBND tỉnh cho biết khi nào thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 40 hộ dân, để bà con an tâm ổn định cuộc sống? (cử tri xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc).

- Hiện nay, quy hoạch của Dự án khai thác đất đá Núi Lá tại địa bàn ấp Bà Rịa, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc có diện tích là 175ha chồng lấn lên diện tích đất khu vực dân cư ấp Bà Rịa là 30ha, gây khó khăn cho việc tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ dân ấp Bà Rịa, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc. Cử tri đề nghị UBND tỉnh cho biết tại sao có sự chồng lấn trên và giải pháp xử lý cụ thể? (cử tri ấp Bà Rịa, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc).