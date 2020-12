Nhanh chóng tháo gỡ mọi điểm nghẽn

Khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII Ngày 7/12, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 3 (mở rộng), nhằm đánh giá tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh lưu ý đến tầm quan trọng của năm 2021 - năm mở đầu kế hoạch 5 năm (2021-2025). Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đến vai trò đầu tàu của mỗi cán bộ, đảng viên khi thực thi nhiệm vụ: “Trong lúc này, thiếu quyết tâm, thừa chần chừ là điều không thể chấp nhận. Điểm nào tắc nghẽn phải nhanh chóng tháo gỡ. Không thể vì một vài người mà ảnh hưởng tới quyền lợi của người dân”. Hạ tầng giao thông là một trong những điểm nghẽn đang được tỉnh BR-VT tập trung tháo gỡ để thúc đẩy phát triển kinh tế. Trong ảnh: Dự án Quốc lộ 56 - tuyến tránh TP.Bà Rịa giúp rút ngắn khoảng cách từ các KCN đến hệ thống cảng biển Cái Mép - Thị Vải, đang được gấp rút hoàn thành. Ảnh: THỤY NHIÊN KINH TẾ ỔN ĐỊNH DỰA TRÊN 4 TRỤ CỘT Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, năm 2020, BR-VT tập trung phát triển 4 trụ cột kinh tế của tỉnh. Trong đó, sản xuất công nghiệp duy trì ổn định và tiếp tục tăng trưởng; cảng biển, logistic được thúc đẩy phát triển, trong đó nhiều công trình, dự án trọng điểm và hạ tầng giao thông kết nối vùng được xúc tiến đầu tư. Nông nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng (tăng 3,79% so với năm 2019). Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lĩnh vực du lịch, dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề. Dù vậy, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRPD) trừ dầu khí tăng 3%, GRDP bình quân đầu người trừ dầu khí đạt 6.940 USD/người/năm. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống nhân dân được chú trọng. Công tác cải cách hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, biên chế, đào tạo bồi dưỡng CBCCVC tiếp tục được đẩy mạnh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm, không xảy ra vụ việc phức tạp, đạt 100% chỉ tiêu tuyển và giao quân. Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt nhiều kết quả rõ nét. Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức được chú trọng; việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị tiếp tục có chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm hơn… THÚC ĐẨY GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG Tháo gỡ những vướng mắc để thúc đẩy đầu tư công là vấn đề được nhiều đại biểu đề cập. Theo các đại biểu những nguyên nhân khiến cho việc giải ngân vốn đầu tư công chậm là do giải phóng mặt bằng, chính sách thay đổi, năng lực chủ đầu tư hạn chế, công tác lập kế hoạch chưa sát thực tế… Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho biết, thành phố đã đề ra 10 giải pháp để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, để giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thành phố khẩn trương hoàn thành công tác khảo sát giá đất các dự án mới; đề xuất UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương hủy các quyết định đã phê duyệt kinh phí bồi thường trước đây nhưng nay không còn phù hợp. Đối với dự án có quy mô sử dụng đất lớn, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phức tạp, UBND thành phố sẽ chỉ đạo các đơn vị báo cáo định kỳ nhằm theo dõi tiến độ, chỉ đạo tháo gỡ từng vấn đề cụ thể phát sinh trong quá trình triển khai. Bên cạnh đó, thành phố quy hoạch các phân khu, xây dựng cơ chế chính sách đồng bộ để các dự án triển khai nhanh hơn; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung vào các thủ tục về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai. ÔNG NGUYỄN VĂN THỌ, CHỦ TỊCH UBND TỈNH Kiên quyết xử lý dự án chậm triển khai Từ 2014 đến nay, UBND tỉnh đã tập trung rà soát, chỉ đạo, lập danh sách dự án chậm triển khai. Đến nay, đã có 179 dự án thực hiện xử lý, thu hồi, chấm dứt hoạt động. Còn lại 67 dự án chậm triển khai, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng tiếp tục rà soát. Phương châm là những dự án không khả thi sẽ xóa quy hoạch; dự án nào khả thi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm cuộc sống người dân sẽ được tiếp tục thúc đẩy thực hiện. UBND tỉnh sẽ thường xuyên tìm giải pháp tháo gỡ để hạn chế tối đa việc dự án “treo” ảnh hưởng tới quyền và lợi ích của người dân. Ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND TX. Phú Mỹ cho rằng, đối với các dự án chậm triển khai cần làm việc với từng chủ đầu tư để làm rõ nguyên nhân. Trên cơ sở đó tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư, giải ngân vốn. Thị xã cũng sẽ đôn đốc đẩy nhanh công tác thanh toán, tạm ứng để giải ngân đúng tiến độ. Đồng thời, kịp thời rà soát, đề nghị điều chỉnh, bổ sung vốn các dự án thiếu vốn. “Chúng tôi yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tới công tác bồi thường, giải phòng mặt bằng sớm tổ chức thực hiện nhiệm vụ nhằm đẩy nhanh tiến độ. Cùng với đó, việc tăng cường tính kỷ luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác đầu tư công tại các đơn vị; kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai”, ông Thắm khẳng định. Lãnh đạo TX. Phú Mỹ cũng kiến nghị UBND tỉnh và các sở ngành có liên quan sớm phê duyệt và chấp thuận chủ trương một số trường hợp cụ thể về công tác khảo sát giá đất và chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng. Định hướng phát triển năm 2021 là thực hiện tốt mục tiêu kép vừa bảo đảm tăng trưởng vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả. Trong ảnh: Nhân viên y tế đo thân nhiệt cho người dân đến Bệnh viện Bà Rịa. Ảnh: HOÀNG HƯỜNG TIẾP TỤC KIỂM SOÁT TỐT DỊCH BỆNH

Một trong những nội dung đượng bàn thảo kỹ lưỡng tại Hội nghị là tình hình ứng phó với dịch bệnh COVID-19 và công tác giám sát cách ly trên địa bàn. Bác sĩ Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế cho biết, tỉnh BR-VT có 9 cơ sở cách ly, sức chứa trên 1.500 người. Thời gian vừa qua, ngành y tế đã phối hợp với đơn vị có liên quan thực hiện kiểm soát chặt chẽ 3 đối tượng nguy cơ gồm: trao đổi thuyền viên, người Việt từ nước ngoài về Việt Nam, các chuyên gia. Hiện tại, ngành sẽ tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 theo các hướng dẫn của Bộ Y tế; đặc biệt là kiểm soát việc tuân thủ “5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” ở những nơi công cộng, sự kiện tập trung đông người.

Liên quan đến nội dung đang được dư luận quan tâm về nhiều thiết bị y tế đã mua sắm nhưng “trùm mềm” nhiều năm qua. Giám đốc Sở Y tế cho biết, Sở tiếp tục điều chuyển thiết bị ở đơn vị thừa sang các đơn vị thiếu thiết bị; với những thiết bị không thể di dời chủ yếu là thiết bị phẫu thuật, Sở yêu cầu các BV tuyến tỉnh hỗ trợ bác sĩ thực hiện ca mổ cho các đơn vị tuyến huyện đã được trang bị những thiết bị này. Sở cũng sẽ tiến hành rà soát và chấn chỉnh tình trạng nêu trên.

Liên quan đến tình trạng thiếu GV, cán bộ quản lý ngành GD-ĐT trong thời gian qua, bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT cho hay, do một số nguyên nhân khách quan mà đặc biệt là tình hình dịch bệnh COVID-19, việc tuyển dụng GV trên địa bàn tỉnh không hoàn thành trước tháng 5 như kế hoạch mà vượt qua “mốc” 1/7/2020, thời điểm Luật Giáo dục năm 2019 có hiệu lực. Do đó, việc tuyển dụng phải thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục mới với chuẩn trình độ cao hơn so với trước. Theo hướng dẫn của Sở Nội vụ, các vị trí được ký hợp đồng thỉnh giảng phải đạt chuẩn trình độ do Bộ GD-ĐT quy định. Tuy nhiên, đến nay, Bộ GD-ĐT lại chưa có thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Giáo dục năm 2019 dẫn đến những khó khăn trong quá trình tuyển dụng. Sở đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh tháo gỡ và cũng đã đề xuất với lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho phép ký hợp đồng thỉnh giảng GV trong năm học 2020-2021 theo quy định cũ. Về thực trạng thiếu cán bộ quản lý, theo bà Trần Thị Ngọc Châu, hiện nay các đơn vị sự nghiệp cũng như các sở, ngành đều phải thi tuyển theo quy định. Việc tổ chức thi tuyển chức danh cán bộ quản lý giáo dục tại các địa phương mới được phê duyệt, dẫn tới tình trạng thiếu cán bộ quản lý.

TĂNG CƯỜNG TRẤN ÁP TỘI PHẠM

Liên quan đến tình hình tội phạm cho vay nặng lãi, tín dụng đen, điển hình là vụ án “Thiện soi” đang được dư luận quan tâm, bà Trần Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, trong năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 3 vụ cho vay nặng lãi, tín dụng đen; trong đó vụ án “Thiện soi”, đã khởi tố đối tượng và bắt tạm giam 4 tháng về tội danh cho vay nặng lãi. Để trấn áp loại tội phạm này, Công an tỉnh đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi cho vay nặng lãi.

Ngoài những vấn đề nêu trên, các đại biểu cũng đã đánh giá, thảo luận các giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong công tác thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo; giải pháp tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ; nâng cao chất lượng học tập nghị quyết…

Năm 2021 và những năm đầu của giai đoạn 2021-2025, toàn Đảng bộ và nhân dân BR-VT tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội trong trạng thái bình thường mới; chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐDN các cấp nhiệm kỳ 2021-2022 và các hoạt động chào mừng 30 năm thành lập tỉnh.

NHÓM PV THỜI SỰ