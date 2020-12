Nòng cốt bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững TTATXH

Ngày 7/12, tại TP.Hồ Chí Minh, Bộ Công an đã khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76 nhằm tổng kết đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2020 và tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 và những năm tiếp theo; phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021 trong lực lượng Công an nhân dân. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả công tác của toàn ngành Công an, của Đảng ủy Công an Trung ương, của Công an các địa phương trong việc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước trong năm 2020 đầy thách thức, khó khăn, gian khổ. Trong đó nổi bật là lực lượng CAND đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đóng góp rất quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân...

Theo Thủ tướng, trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lực lượng Công an đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng; tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mặt công tác; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước.

Qua đó, đã phát hiện, điều tra nhiều vụ án lớn, tạo sức răn đe, cảnh tỉnh, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân; thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần không có ngoại lệ, không có vùng cấm trong điều tra phòng chống tham nhũng.

Dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ấn nút khai trương Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước;… Bộ trưởng đề nghị, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương cần tập trung trí tuệ, với tinh thần nêu gương, nhìn thẳng vào sự thật; nhận định, phân tích, dự báo sát xu hướng diễn biến của tình hình, nhận diện rõ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; xây dựng lực lượng Công an thực sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ.

ĐỨC TUÂN