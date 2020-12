Xây dựng Đảng bộ Quân sự trong sạch, vững mạnh

Sáng 26/12, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Năm 2020, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu ở cả 3 cấp. Lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,45% dân số, dự bị động viên đạt 98,68% so với chỉ tiêu. Công tác kết nạp đảng viên trong bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên đạt 100% chỉ tiêu.

Cán bộ Bộ CHQS tỉnh phát rau, củ, quả cho người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 tại xã Suối Rao, huyện Châu Đức vào tháng 4/2020.

Thực hiện phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang (LLVT) chung sức xây dựng nông thôn mới”, LLVT tỉnh phối hợp cấp ủy địa phương xây tặng và sửa chữa 30 căn “Nhà tình nghĩa quân - dân” với tổng số tiền 2,7 tỷ đồng; phát quang 18,5km đường giao thông; thu gom hơn 7 tấn rác thải tại các bãi biển trên địa bàn TP. Vũng Tàu, huyện Côn Đảo và huyện Xuyên Mộc; tặng 30 suất học bổng cho HS nghèo hiếu học với tổng số tiền 15 triệu đồng.

Năm 2021, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, kịp thời định hướng nhận thức, hành động trong LLVT và nhân dân trên địa bàn; tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương gắn với công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện...

Tin, ảnh: MINH NHÂN