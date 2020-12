Ngày 29/12, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác kỹ thuật năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, ngành Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh đã duy trì và thực hiện tốt nề nếp công tác kỹ thuật; bảo đảm đủ số lượng vũ khí, thiết bị kỹ thuật cho các đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm an toàn kho tàng, trạm xưởng; 100% xe được kiểm định an toàn kỹ thuật. Cũng trong năm, các đơn vị đã thu gom, xử lý an toàn 5,46 tấn bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Năm 2021, ngành Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh tiếp tục bảo đảm đầy đủ số lượng vũ khí thiết bị cho công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tham mưu cho lãnh đạo các cấp cải tiến, nâng cấp phương tiện phục vụ vận tải và các hoạt động thường xuyên của LLVT tỉnh; tiếp tục thu gom, xử lý bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh theo Nghị định 79/2018/NĐ-CP.

NHÂN ĐOÀN