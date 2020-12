Công an tỉnh: Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2020"

Tại Hội nghị Công an tỉnh BR-VT lần thứ 30 tổ chức ngày 23/12 vừa qua, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an đã đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, chủ động trong công tác, đóng góp vào những thành tích chung của Bộ Công an, tạo môi trường an ninh, an toàn, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của BR-VT. Ghi nhận những nỗ lực của lực lượng Công an tỉnh BR-VT, Bộ Công an đã trao Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020”

Thực hiện: MAI THU - NGUYỄN NGÂN - NGÔ HUY