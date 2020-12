Những bông hoa đẹp trong phong trào thi đua yêu nước

BR-VT có 13 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Trong đó, 2 đại biểu khách mời, 11 đại biểu là các điển hình cá nhân, đại diện tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước và phong trào học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những cá nhân, đại diện tập thể này luôn nỗ lực, có những sáng tạo, đóng góp đặc biệt trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, rất đáng được nêu gương, nhân rộng. Các phong trào thi đua đã phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, từng bước ổn định và nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. (Bà Trần Thúy Ái, Phó Trưởng Ban, phụ trách Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh)