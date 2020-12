Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 4,1%

Ngày 24/12, HĐND huyện Châu Đức đã tổ chức Kỳ họp thứ 11 khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Năm 2020, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế-xã hội huyện Châu Đức đều đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể, giá trị sản xuất nông nghiệp 2.919 tỷ đồng (tăng 4,1% so với năm 2019); doanh thu thương mại-dịch vụ 6.519 tỷ đồng (tăng 13,47%); giá trị sản xuất công nghiệp 4.432 tỷ đồng (tăng 8,9%). Toàn huyện có 10/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó xã Suối Nghệ được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng-an ninh được bảo đảm.

Kỳ họp đã thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 5 năm giai đoạn 2021-2025; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2021; thu chi ngân sách và lĩnh vực đầu tư công.

Tại Kỳ họp, HĐND huyện đã bầu ông Cao Tấn Đông, Trưởng Phòng VH-TT huyện làm Ủy viên UBND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.

TÚ ANH