Phấn đấu 6/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Trong 2 ngày 23 và 24/12, HĐND huyện Đất Đỏ khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 21 để nghe và cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Báo cáo tại Kỳ họp của UBND huyện Đất Đỏ cho biết, năm 2020, tuy bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng hoạt động kinh tế-xã hội của huyện vẫn có sự tăng trưởng. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất đạt hơn 7.235 tỷ đồng, tăng 1,22% so với năm 2019. Thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 491 tỷ đồng, tăng 27,23% so với năm 2019; tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt 98,65%. Huyện Đất Đỏ đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019. Các hoạt động văn hóa được quan tâm, an sinh xã hội được bảo đảm.

HĐND huyện Đất Đỏ đã thống nhất năm 2021 phấn đấu có 6/6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; thu ngân sách trên địa bàn 303,7 tỷ đồng; 100% điểm đen môi trường được xử lý và không phát sinh điểm đen mới; bảo đảm an ninh trật tự và kéo giảm các tiêu chí về tai nạn giao thông trên địa bàn huyện…

Trong 2 ngày làm việc, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề quan trọng như: giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân; nạo vét kênh mương để hạn chế tình trạng ngập úng trong mùa mưa lũ; nâng tỷ lệ người dân tham gia BHYT…

Kết thúc kỳ họp thứ 21, HĐND huyện Đất Đỏ đã thông qua 12 Nghị quyết quan trọng, trong đó có kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

ĐÔNG HIẾU - THANH THANH