Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch

Ngày 24/12, kỳ họp thứ 21 HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc. Kỳ họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND huyện và thông qua một số nội dung quan trọng khác.

Ông Lê Văn Phong, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo chúc mừng các cán bộ được bầu giữ các chức vụ lãnh đạo HĐND, UBND huyện.

Năm 2020, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện đều đạt và vượt so với nghị quyết. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp đạt 101%; doanh thu thương mại - dịch vụ đạt 104%; huyện Côn Đảo đón hơn 323 ngàn lượt khách du lịch, đạt 117% (bằng 82% so với năm 2019); tổng thu ngân sách đạt 107% dự toán năm. Các hoạt động văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Trong phiên khai mạc, HĐND huyện Côn Đảo đã bầu ông Phan Thanh Biên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy giữ chức Chủ tịch HĐND huyện; bầu ông Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện và bầu bà Nguyễn Thụy Nga, Trưởng Phòng Nội vụ - LĐTBXH huyện giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo kế hoạch, HĐND huyện Côn Đảo sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về các nội dung được cử tri và đại biểu HĐND quan tâm; xem xét thông qua các nghị quyết quan trọng, trong đó có nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2021.

Tin, ảnh: MẠNH CƯỜNG