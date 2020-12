Đổi mới tư duy, đoàn kết và hành động vì một BR-VT giàu đẹp

(Toàn văn phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh tại Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021)

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Kỳ họp.

Kính thưa Chủ tọa Kỳ họp,

Thưa quý vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh,

Thưa quý vị đại biểu, khách quý,

Thưa toàn thể nhân dân và cử tri trong tỉnh,

Kỳ họp thứ 19 của HĐND tỉnh khóa VI lần này có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là kỳ họp thường niên cuối cùng của nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND tỉnh và được diễn ra vào tháng cuối năm 2020, năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020, một năm với biết bao biến động khó lường và muôn vàn khó khăn, thử thách; một năm với đầy ắp các sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đánh giá kết quả phát triển KT-XH, thu, chi ngân sách nhà nước đạt được trong năm 2020, tại Hội nghị lần thứ 3 ngày 7/12/2020, BCH Đảng bộ tỉnh đã thống nhất nhận định: Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước và của tỉnh trong năm 2020 còn có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là việc xuất hiện dịch bệnh COVID-19 từ cuối năm 2019 và bùng phát mạnh mẽ trong những tháng đầu năm 2020, điều này đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN và đời sống sinh hoạt của người dân. Nhưng với quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn, hành động quyết liệt, tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, chúng ta đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, vừa phát triển KT-XH, vừa phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, qua đó đã gặt hái được nhiều kết quả tích cực như: (i) giá trị sản xuất công nghiệp, nông-lâm-ngư nghiệp, doanh thu dịch vụ cảng, giá trị xuất khẩu vẫn tiếp tục tăng trưởng; (ii) thu ngân sách nội địa vượt dự toán đề ra; (iii) tổng vốn đăng ký DN thành lập mới tăng 28,36% so với cùng kỳ; (iv) thu hút đầu tư đạt kết quả khả quan; (v) dịch bệnh được kiểm soát hiệu quả, không phát sinh trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng; các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, thông tin, truyền thông được triển khai đầy đủ, bảo đảm phục vụ nhu cầu của người dân; (vi) chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, nhất là các chính sách hỗ trợ người dân, DN bị ảnh hưởng bởi COVID-19; (vii) quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm;... Các kết quả tích cực này đã và đang tạo ra hiệu ứng lan tỏa nhiều chiều, trên nhiều lĩnh vực, góp phần củng cố và nâng cao niềm tin của người dân, DN trong, ngoài tỉnh và sự tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong việc giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh, điều này góp phần rất lớn và rất quan trọng trong những thành quả chung nổi bật mà Đảng bộ tỉnh đã đạt được trong cả nhiệm kỳ qua. Tôi xin ghi nhận việc UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã có những nỗ lực cố gắng, những đóng góp rất quan trọng của cộng đồng DN, toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh đối với những kết quả đạt được trong năm 2020.

Kính thưa các đồng chí, quý vị đại biểu!

Thực tế quá trình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 vẫn còn một số hạn chế như: Một số chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng thấp so với kế hoạch; tỷ lệ giải ngân đầu tư công còn thấp; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc; tiến độ di dời các cơ sở sản xuất nằm ngoài quy hoạch hoặc gây ô nhiễm môi trường vào các khu quy hoạch còn chậm. Chưa hoàn thành Đề án phát triển nhân lực ngành y tế tỉnh giai đoạn 2020-2025; công tác đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học được quan tâm, nhưng vẫn còn tình trạng nơi thừa, nơi thiếu phòng học; số lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu; công tác CCHC chưa bảo đảm thực chất. Tình hình các loại tội phạm, số vụ vi phạm pháp luật về ma túy, vi phạm an toàn giao thông, vi phạm pháp luật về môi trường vẫn còn xảy ra nhiều... Tình hình trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu như: Vẫn còn tư duy, nhận thức trông chờ sự hỗ trợ của cấp trên, thiếu tính chủ động, sự tự lực, tự cường; công tác phối hợp chưa tốt trong chính nội bộ cơ quan nhà nước và kinh nghiệm tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, việc chậm phát hiện ra những vấn đề còn mâu thuẫn, bất hợp lý hoặc vướng mắc, không còn phù hợp trong thực tiễn để mạnh dạn đề xuất điều chỉnh, tháo gỡ,… điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh ta trong thời gian qua.

Thưa quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí,

Năm 2021, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030, đồng thời cũng là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và là năm chào mừng 30 năm Ngày thành lập tỉnh BR-VT 12/8 (1991-2021).

Kỳ họp thứ 19 lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định nhiều vấn đề hệ trọng cho cả giai đoạn 2020-2025, 2021-2026, là cơ sở để chúng ta triển khai, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII đã đề ra. Qua nghiên cứu các báo cáo, tờ trình tại Kỳ họp lần này, tôi đánh giá cao về công tác chuẩn bị cũng như chất lượng các văn bản, tài liệu được Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND chuẩn bị, đặc biệt là các ý kiến, kiến nghị của cử tri, ý kiến thảo luận Tổ đại biểu tại Kỳ họp, điều này quyết định rất lớn đến sự nghiêm túc, chu đáo và thành công của một kỳ họp. Để kỳ họp diễn ra thành công hơn nữa, tôi xin trao đổi, gợi ý thêm một số vấn đề để các vị đại biểu tập trung thảo luận, tìm ra giải pháp căn cơ nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tới, cụ thể:

Thứ nhất, các vị đại biểu HĐND tỉnh cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 09-NQ/ĐH ngày 25/9/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 24/11/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 8/12/2020 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 để trao đổi, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021 và cho cả giai đoạn 2021-2026. Trong đó, năm 2021 cần tăng cường giám sát, hỗ trợ chính quyền thúc đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân vốn đầu tư công và xây dựng các công trình, dự án trọng điểm; nâng cao hơn nữa chất lượng sử dụng hiệu quả đồng vốn và quản lý các công trình đầu tư công đúng theo quy định của pháp luật, tạo động lực, điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới, nhưng không vì thế mà gây chậm trễ trong triển khai và thực hiện. Mỗi cấp, mỗi ngành, từng CB, CC, VC phải nhận thức rõ các công trình đầu tư công là tiền của nhân dân, của đất nước; do đó, việc bảo đảm chất lượng xây dựng công trình và công tác thi công, quản lý, sớm đưa công trình đi vào sử dụng hiệu quả là trách nhiệm của cơ quan nhà nước trước nhân dân.

Thứ hai, tập trung thảo luận và đưa ra những giải nhằm quản lý chặt chẽ đất đai, xây dựng, quản lý quy hoạch, đô thị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội để huy động nhiều nguồn lực hơn phục vụ cho đời sống tinh thần, phát triển giáo dục, chăm sóc sức khỏe của người dân, nâng cao chất lượng các dịch vụ phục vụ người dân.

Thứ ba, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về CCHC, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, tạo chuyển biến rõ nét công tác CCTTHC một cách thực chất, gắn với chuyển đổi số và đô thị thông minh. Tôi đề nghị không áp dụng thí điểm nữa mà cần tiếp cận theo quan điểm “Làm đúng ngay từ đầu, từ thiết kế, đề án, các địa phương khác đã áp dụng nhiều mô hình cần học hỏi từ thực tế đó để lựa chọn mô hình cho tỉnh”. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo; trên cơ sở đẩy mạnh phân cấp gắn với trách nhiệm và nâng cao vai trò trách nhiệm của cá nhân, tổ chức. Tập trung khắc phục việc chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm, gây chậm trễ, phiền hà cho người dân, DN.

Thứ tư, do đây là kỳ họp cuối của nhiệm kỳ nên HĐND tỉnh cần tập trung phân tích kỹ, đánh giá toàn diện những mặt đạt được, chỉ rõ những nguyên nhân của các hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2016-2021; từ đó đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới, đặc biệt là công tác ban hành và triển khai các nghị quyết của HĐND cũng như việc phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương để triển khai hiệu quả các nghị quyết của HĐND, để các nghị quyết này thật sự đi vào cuộc sống, mang lại giá trị tích cực cho người dân, DN. Tôi được biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐND tỉnh đã ban hành một số nghị quyết có ý nghĩa xã hội rất lớn như: Nghị quyết về chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng phục vụ phát triển sản xuất tại các xã xây dựng NTM của tỉnh; Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hộ trong nông nghiệp, thủy sản tỉnh giai đoạn 2018-2020; Nghị quyết về mức hỗ trợ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020; Đề án phát triển KT-XH cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn II;... Tuy nhiên, khi triển khai trên thực tế lại chưa thật sự hiệu quả, nguyên nhân xuất phát ngay từ khâu xét duyệt ban đầu, cũng như trong quá trình thực hiện còn nhiều bộc lộ mang tình hình thức… điều này dẫn đến hệ lụy làm cho người dân chậm được thụ hưởng chính sách hoặc thời gian thụ hưởng chính sách quá ngắn so với thời gian Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua. Các cơ quan cấp tỉnh thì đổ lỗi do cấp huyện phân công, phối hợp không phù hợp, tổng hợp đối tượng không chính xác, cấp huyện cho rằng lỗi do cấp tỉnh hướng dẫn chậm, nên khó khăn trong triển khai. Tôi đề nghị trong nhiệm kỳ tới, chúng ta cần tập trung chấn chỉnh, khắc phục để chấm dứt tình trạng trên.

Song song đó, HĐND tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các kỳ họp, khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở địa phương; trong đó cần lựa chọn đúng, trúng, có trọng tâm trọng điểm những vấn đề quan trọng, bức xúc, được đông đảo cử tri, dư luận xã hội quan tâm để ra nghị quyết, đôn đốc thực hiện và kiểm tra giám sát, trong đó cần hết sức coi trọng việc giám sát trực tiếp tại cơ sở. Từng đại biểu HĐND phát huy hơn nữa vai trò người đại biểu dân cử, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động TXCT; từng đại biểu phải thường xuyên sâu sát cơ sở và cuộc sống người dân, cùng nghĩ, cùng làm với dân từ đó mới nắm bắt, thấu hiểu được tâm tư, nguyện vọng của người dân để cùng kiến nghị với Đảng, chính quyền giải quyết những quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người dân.

Thứ năm, năm 2021 cũng là năm tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; do đó, tôi đề nghị HĐND tỉnh, các Ban của HĐND và các cấp ủy, cơ quan, đơn vị liên quan cần tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 02-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. Ngay từ bây giờ, cần làm tốt việc xây dựng Đề án về cơ cấu, thành phần, số lượng và lựa chọn, giới thiệu ứng cử những đại biểu tham gia HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm nhân sự được giới thiệu phải thật sự có năng lực, trình độ, có uy tín, tinh thần trách nhiệm cao.

Thứ sáu, một trong những nội dung quan trọng của Kỳ họp lần này là HĐND tỉnh xem xét miễn nhiệm và bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng, kỳ vọng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt UBND tỉnh được kiện toàn tại Kỳ họp này sẽ có sự tín nhiệm cao của các vị đại biểu HĐND, của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Trên cương vị mới được bầu, tôi yêu cầu đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phải phát huy hơn nữa năng lực, sở trường, tinh thần trách nhiệm của mình, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể UBND tỉnh; đặc biệt, luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp của cử tri, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh; bản lĩnh, quyết liệt trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, luôn đặt lợi ích của người dân và của tỉnh lên hàng đầu trong thực thi nhiệm vụ để góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Tôi tin tưởng rằng việc bổ sung nhân sự lần này cũng là bổ sung nguồn lực mới, quyết tâm mới và động lực mới để đáp ứng kỳ vọng của người dân, DN nhiều hơn.

Để đạt được những mục tiêu, kế hoạch đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị HĐND tỉnh và UBND tỉnh tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong xây dựng, ban hành và triển khai cơ chế, chính sách và các giải pháp đột phá thực sự nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thách thức hiện nay, sớm khôi phục phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh cần tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ các Nghị quyết HĐND tỉnh dự kiến ban hành trong Kỳ họp này, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật; cân nhắc đến tính khả thi, phù hợp với thực tiễn; phát huy vai trò, trách nhiệm giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng, nhất là công tác giải ngân vốn đầu tư công xây dựng các công trình trọng điểm của tỉnh trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Nhân dịp này, tôi đề nghị UBMTTQVN tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận cần phối hợp chặt chẽ trong việc tập hợp, đoàn kết, tạo đồng thuận và đồng hành của nhân dân và cộng đồng DN trong thực hiện các chủ trương của Trung ương và tỉnh; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, nhất là đối với các chính sách tác động đến đời sống nhân dân và các công trình, dự án trọng điểm tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, được nhân dân quan tâm, để các chính sách thật sự đi vào thực tiễn cuộc sống, các công trình phát huy tối đa hiệu quả, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Qua ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri và ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, tôi đề nghị UBND tỉnh và các cấp, các ngành phải thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả các ý kiến, kiến nghị của cử tri để giải quyết triệt để các vấn đề mà cử tri quan tâm.

Sự phù hợp giữa tầm nhìn, mục tiêu và giải pháp sẽ đóng góp ý nghĩa rất quan trọng vào sự tăng trưởng của tỉnh Thưa quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí, Nhờ có sự quyết tâm thúc đẩy không ngừng trong 6 tháng cuối năm 2020, các dự án kết nối hạ tầng, gồm: Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, dự án cầu Phước An, dự án kéo điện từ đất liền ra Côn Đảo của chúng ta bước đầu đã được các bộ, ngành Trung ương chấp thuận đưa vào danh mục có hỗ trợ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Trung ương; chủ trương đầu tư đường ven biển đã thể hiện sự năng động của chính quyền tỉnh, nhiều cơ hội, không gian kinh tế mới sẽ được mở ra. Sự phù hợp giữa tầm nhìn, mục tiêu và giải pháp sẽ đóng góp ý nghĩa rất quan trọng vào sự tăng trưởng của tỉnh chúng ta. Kính thưa các đồng chí, quý vị đại biểu, Sau nhiều năm theo đuổi tầm nhìn và chiến lược, BR-VT cũng gặp nhiều thách thức, trong đó thách thức lớn nhất liên quan đến tính an toàn bền vững của môi trường và sự tắc ngẽn trong giao thông, hạ tầng kết nối (hạ tầng cứng) và hạ tầng thông minh (số hóa). Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, chúng ta cần nhận diện được thách thức nội tại của hệ thống quản trị công của tỉnh là sự quyết tâm, năng động và nhiệm kỳ này chúng ta xem việc giải quyết các thách thức này cũng là chính sách ưu tiên. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy tôi cũng đánh giá cao cả hệ thống chính quyền tỉnh đã có những nỗ lực sau Đại hội lần thứ VII của Đảng bộ tỉnh, như nền tảng bắt đầu được tạo dựng trong đó tập trung vào tính hiệu lực của thực thi, sự chuyên nghiệp, cam kết về tính minh bạch và cần sự đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, sự am tường về thực thi pháp luật và tính trách nhiệm của công chức là những vấn đề cần ưu tiên giải quyết trong năm 2021. Để thu hút đủ nguồn lực tập trung đầu tư phát triển trước mắt và dài hạn, chúng ta cam kết và tiếp tục thay đổi theo cách tiếp cận hợp tác chiến lược với các đối tác tư nhân (trong và ngoài nước), có năng lực để tối đa hóa các tiềm năng, cơ hội của BR-VT. Theo đó, lợi ích tạo ra không chỉ đối với BR-VT mà cho chính các nhà đầu tư. Chúng ta nhận thấy cơ hội ngày càng lớn và cần phải tiếp tục phát huy các lợi thế, tạo dựng để tăng cường khả năng cạnh tranh về tăng trưởng bền vững. Với tinh thần đoàn kết và sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị, sự mong mỏi, kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Tôi tin tưởng các vị đại biểu HĐND tỉnh sẽ thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để tổ chức thành công Kỳ họp thứ 19 của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Về cá nhân, tôi tin tưởng rằng, trong thời gian tới HĐND tỉnh, quý đại biểu HĐND tỉnh và nhân dân trong tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, sát cánh cùng với BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Với vai trò là Bí thư Tỉnh ủy, tôi sẽ luôn quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi hoạt động của HĐND tỉnh, góp phần nâng cao hơn nữa vai trò, vị trí của hoạt động dân cử tại địa phương. Nhân dịp năm mới, đề nghị cả hệ thống chính trị cùng chung tay chăm lo đời sống nhân dân, chăm lo hỗ trợ công tác an sinh xã hội, để tất cả có một cái Tết vui tươi trọn vẹn. Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới 2021, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xin kính chúc quý vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh cùng toàn thể cử tri, nhân dân và công đồng DN trong tỉnh luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc. Năm mới cùng chung tay xây dựng niềm tin mới. Đổi mới trong tư duy, cùng đoàn kết, quyết tâm và hành động để BR-VT ngày càng giàu đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

