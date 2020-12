GRDP bình quân đầu người trừ dầu khí của BR-VT đạt khoảng 6.940 USD/người/năm

* GRDP trừ dầu khí đạt 3,57%.

Đó là một trong những kết quả nổi bật của BR-VT trong năm 2020 được ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh nêu lên trong Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2021 tại Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khoá VI vào sáng 11/12.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2021.

Báo cáo đánh giá, năm 2020, dịch COVID-19 dù không xảy ra trực tiếp trên địa bàn tỉnh, nhưng đã gây những tác động lớn đến mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng chậm lại. Những ngành kinh tế bị ảnh hưởng nhiều gồm du lịch, xuất khẩu nông sản, thủy sản, dịch vụ vận tải, cảng biển và một số nhóm ngành công nghiệp may mặc, giầy da. Hầu hết các lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng chịu nhiều tác động, phải điều chỉnh kế hoạch để ứng phó với dịch bệnh.

Thế nhưng, trong điều kiện đó, tình hình kinh tế-xã hội vẫn có những điểm sáng nổi bật. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) trừ dầu khí đạt 3,57%; GRDP bình quân đầu người trừ dầu khí ước khoảng 6.940 USD/người/năm; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,58%; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 12,11%; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,43%; giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng 1,1%; giá trị sản xuất ngư nghiệp tăng 4,09%; doanh thu dịch vụ cảng tăng 4,14%; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 5.322 triệu USD, tăng 6,55%.

Bốc dỡ container trên siêu tàu container Margrethe Maersk (sức chở 20.000 TEUs, dài gần 400m, rộng 59m) xuống cảng CMIT. Ảnh: THÀNH HUY

Tổng thu ngân sách ước khoảng 76.400 tỷ đồng, đạt 100,47% dự toán, giảm 14% so với năm 2019, trong đó, thu ngân sách nội địa 39.800 tỷ đồng, đạt 109,21% dự toán, tăng 0,05% so với năm 2019.

Năm 2020, tỉnh thu hút mới 27 dự án nước ngoài và 66 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư là 316 triệu USD và 10.354 tỷ đồng. Có 1.671 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 17,18% so cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký tăng 28,36% so cùng kỳ. Số doanh nghiệp bổ sung tăng vốn tăng 294,5% so cùng kỳ, vốn đăng ký bổ sung tăng 159,53% so cùng kỳ.

Sản xuất dây cáp vải tại Công ty CP Liên hiệp Mê Kông. Ảnh: MINH HƯƠNG

Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, thông tin, truyền thông được triển khai đầy đủ, bảo đảm phục vụ nhu cầu của người dân; chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, nhất là các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tỉnh giảm còn 0,8%, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia còn 0,1%.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự - an toàn xã hội được bảo đảm, số vụ tai nạn giao thông giảm.

