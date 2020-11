Đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, phóng viên Báo BR-VT có cuộc trao đổi với ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh xung quanh công tác Mặt trận và vai trò của Mặt trận trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

• Phóng viên: Thưa ông, vai trò của Mặt trận trong việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân được thể hiện trong thời gian qua như thế nào?

- Ông Bùi Chí Thành: Trong những năm qua, UBMTTQVN tỉnh đã tích cực động viên nhân dân tăng cường đoàn kết, vượt qua khó khăn, giành nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Riêng năm 2020, MTTQ các cấp đã triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp thống nhất hành động theo tinh thần Nghị quyết MTTQ tỉnh khóa VI đề ra. Trong đó, những công tác trọng tâm là: đa dạng hóa hình thức tập hợp nhân dân, triển khai có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và công tác vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” tiếp tục thu được những kết quả tích cực, đóng góp lớn vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, giảm nghèo và các vấn đề an sinh xã hội của tỉnh. Cụ thể, MTTQ các cấp đã vận động đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo” hơn 12 tỷ đồng; 100% huyện, thị, thành phố được Ủy ban Trung ương MTTQVN cấp bằng công nhận cơ bản xóa nhà dột nát cho người nghèo.

• Ông đánh giá như thế nào về vai trò của các tổ chức thành viên MTTQ tỉnh?

- Các tổ chức thành viên đã tích cực phối hợp cùng Mặt trận các cấp triển khai có hiệu quả chương trình và phối hợp hành động. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận phát triển khá đồng đều, liên tục và sâu rộng trong các tổ chức thành viên. LĐLĐ tỉnh với phong trào “Thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”. Hội Nông dân tỉnh với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”. ĐVTN với phong trào “4 đồng hành, 5 xung kích”. Hội LHPN tỉnh với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Hội CCB tỉnh với phong trào “CCB gương mẫu”. Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên khác cũng có sự đóng góp tích cực và hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào thành tựu chung của tỉnh.

Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh trao quà cho người nghèo xã Hòa Long (TP. Bà Rịa) nhân dịp Tết Canh Tý năm 2020. Ảnh: MINH NHÂN

• Trong tình hình hiện nay, MTTQ các cấp cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động như thế nào để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thưa ông?

- Thời gian tới, UBMTTQVN tỉnh tiếp tục phối hợp với các cấp chính quyền, các tổ chức thành viên thực hiện tốt các chính sách đối với các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo; phát huy mọi nguồn lực của nhân dân, doanh nhân, thế hệ trẻ, phụ nữ, CCB, NCT, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, đồng bào định cư ở nước ngoài và thân nhân trong nước. Đồng thời, củng cố liên minh giữa giai cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức làm nền tảng cho đại đoàn kết toàn dân và trở thành lực lượng đi đầu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, UBMTTQVN tỉnh và Mặt trận các cấp sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; đổi mới phương thức, nội dung để nâng cao hiệu quả hoạt động; tiếp tục hướng mạnh về cơ sở và cộng đồng khu dân cư, từng hộ gia đình, để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của nhân dân, từ đó cùng với chính quyền các cấp tháo gỡ với phương châm “Lấy sức dân để lo cuộc sống cho dân”. Đồng thời, Mặt trận thực hiện tốt chức năng giám sát những hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những tiêu cực, quan liêu, sách nhiễu nhân dân; phản biện các chương trình, dự án mà đặc biệt là những nội dung có liên quan trực tiếp đến người dân... qua đó ngày càng khẳng định vị thế, vai trò và uy tín của Mặt trận trong đời sống xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

• Xin cảm ơn ông!

