Sáng 16/11, đã diễn ra hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2020 của Cụm thi đua số 8, Bộ Công an.

Bàn giao đơn vị Cụm trưởng cụm thi đua năm 2021 từ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công an tỉnh Đồng Tháp.

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an; lãnh đạo Công an các tỉnh: Bến Tre, Bình Dương, Đồng Nai, Đồng Tháp, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang và đơn vị cụm trưởng Công an tỉnh BR-VT.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong Cụm thi đua thời gian qua đã được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, nội dung thi đua cụ thể, sát hợp với từng lực lượng, địa phương. Đặc biệt, trong năm 2020, Công an các tỉnh đã tham gia hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhân dịp này, Công an tỉnh Đồng Nai được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ. Công an tỉnh BR-VT, Đồng Tháp, Tây Ninh được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an. Công an tỉnh BR-VT cũng đã bàn giao đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 8 năm 2021 cho Công an tỉnh Đồng Tháp.

Tin, ảnh: THÀNH TRUNG