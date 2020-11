Thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Phát biểu ý kiến thảo luận tổ về Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và Dự án Luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đại biểu Phạm Đình Cúc, Đoàn ĐBQH tỉnh BR-VT phân tích, theo Luật Giao thông đường bộ năm 2008, nội dung quản lý đào tạo, sát hạch lái xe là nhiệm vụ của Bộ GT-VT. Nhưng theo dự thảo Dự án Luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, việc đào tạo, sát hạch lái xe chuyển sang cho Bộ Công an thực hiện là không phù hợp. Đại biểu Phạm Đình Cúc phân tích: “Bộ GT-VT là đơn vị quản lý các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe và đã làm tốt công tác này trong thời gian qua. Nếu chuyển nhiệm vụ này cho Bộ Công an thì sẽ xảy ra tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi”, nghĩa là vừa giám sát, quản lý công tác đào tạo, sát hạch lái xe vừa xử lý người vi phạm”.