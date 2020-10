Vinh danh 14 thanh niên công an tiêu biểu

Ngày 15/10, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã vinh danh “Thanh niên Công an Bà Rịa - Vũng Tàu tiêu biểu” lần thứ VII cho 14 đồng chí và trao thưởng “Cuộc thi viết tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam” cho 8 tập thể và 13 cá nhân.

Các thanh niên công an tiêu biểu được trao giải thưởng.

Dịp này, Đoàn thanh niên Bộ Công an cũng đã trao bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN