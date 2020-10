Bế mạc Phiên họp thứ 49 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 15/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra tại Phiên họp thứ 49.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, sau phiên họp, các cơ quan nắm chắc kết luận của từng nội dung để khẩn trương hoàn thiện các dự án luật, dự thảo nghị quyết và những nội dung sẽ báo cáo, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ mười. Văn phòng Quốc hội tiếp tục chủ động kiểm tra, rà soát về mọi mặt, nhất là điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, an ninh, an toàn bảo đảm phục vụ kỳ họp chu đáo.

Kỳ họp thứ 10 là kỳ họp rất quan trọng, gần như là kỳ họp cuối khóa để hoàn thành công việc của Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp thứ 11 là kỳ họp tổng kết.

Trước khi bế mạc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV với sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Theo Báo cáo một số vấn đề về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV do Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày, dự kiến, Kỳ họp thứ mười sẽ bổ sung 4 nội dung, gồm: Phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, miễn nhiệm nhân sự Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế; Xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận, Dự án hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An; Xem xét, thông qua 2 Nghị quyết của Quốc hội về Tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và Giải quyết vướng mắc liên quan đến đất quốc phòng, an ninh; đánh giá kết quả thực hiện các chính sách của Nhà nước về hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19.

Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 19 ngày: Đợt 1 là 7 ngày, từ ngày 20/10 đến 27/10; đợt hai là 12 ngày, từ ngày 2/11 đến ngày 17/11/2020.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với báo cáo một số vấn đề về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV mà Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày; cơ bản nhất trí với dự kiến nội dung và dự kiến chương trình Kỳ họp thứ mười.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị ghép các nội dung về kinh tế - xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia và những vấn đề có liên quan để Quốc hội thảo luận tập trung trong 3 ngày được phát thanh, truyền hình trực tiếp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý lùi dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn để tiếp tục hoàn thiện; thông qua dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm virut gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) theo quy trình tại 1 kỳ họp.

HOÀNG HOA