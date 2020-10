Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Phong trào thi đua yêu nước luôn được các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp và tầng lớp nhân dân triển khai rộng khắp trong các lĩnh vực, tạo nên hiệu ứng lan tỏa trong toàn xã hội.

Qua các phong trào thi đua đã giúp Trường CĐ Sư phạm BR-VT nâng cao chất lượng đào tạo. Trong ảnh: Một giờ học của SV Trường CĐ Sư phạm BR-VT.

THI ĐUA GẮN VỚI NHIỆM VỤ

Chiều 8/10, anh Nguyễn Xuân Hóa, ở ấp Phước Hưng, xã Tam Phước (huyện Long Điền) đến UBND xã làm giấy khai sinh cho con trai 4 ngày tuổi. Bước vào Bộ phận “một cửa” UBND xã, hình ảnh làm anh chú ý là màn hình ti vi trình chiếu video clip tuyên truyền bộ thủ tục hành chính (TTHC). Theo dõi một lát, anh Hóa biết được làm giấy khai sinh thuộc mô hình 3 trong 1 (giấy khai sinh, đăng ký thường trú, thẻ BHYT) cho trẻ em và chỉ cần nộp hồ sơ một lần, được trả kết quả tại nhà nếu người dân có yêu cầu. Thấy mô hình thuận tiện, anh đến gặp công chức tư pháp-hộ tịch của xã để đăng ký. Khoảng 15 phút, anh đã kê khai xong thông tin làm 3 thủ tục và được hẹn trả kết quả sau 15 ngày, rút ngắn 5 ngày so với quy định.

“Mô hình trình chiếu video clip tuyên truyền bộ TTHC đã giúp tôi hiểu rõ quy trình làm thủ tục mà không phải làm phiền tới công chức. Thực hiện mô hình, tôi giảm được 4 lần đi lại để làm các thủ tục liên quan cho con. Bộ phận “một cửa” xã Tam Phước có nhiều đổi mới so với trước, có nhiều mô hình mang lại lợi ích cho người dân”, anh Hóa nhận xét.

2 mô hình trên nằm trong số nhiều sáng kiến của UBND xã Tam Phước về thực hiện phong trào thi đua ở lĩnh vực cải cách hành chính. Ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy xã Tam Phước cho biết, trong quá trình thực hiện chuyên môn, xã Tam Phước luôn đặt lợi ích của người dân lên trên hết. Do vậy, công tác cải cách hành chính được xã xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Hàng năm, UBND xã phát động phong trào thi đua đến đội ngũ cán bộ, công chức. Đội ngũ công chức có trình độ chuyên môn, nhiệt tình và sáng tạo trong công việc nên đã đề xuất nhiều sáng kiến hữu ích phục vụ người dân. Nhờ đó, Chỉ số cải cách hành chính của xã luôn đứng ở top đầu, năm 2017, 2018 xếp hạng nhất và năm 2019 xếp hạng 2 toàn tỉnh. “100% hồ sơ hành chính được UBND xã giải quyết đúng hẹn, trong đó có 60-65% thủ tục trả trước hẹn. 100% người dân hài lòng khi đến làm TTHC tại xã”, ông Bình nói thêm.

Tại Trường CĐ Sư phạm BR-VT, các phong trào thi đua cũng rất sôi nổi. Điển hình như phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” có 100% cán bộ, GV đăng ký thực hiện. Trong giai đoạn 2015-2020, trường có 248 lượt giảng viên đạt GV giỏi cấp tổ, 75 lượt GV giỏi cấp khoa, 38 lượt GV giỏi cấp trường; cùng 93 giải pháp, sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ, GV được công nhận cấp cơ sở và hơn 370 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, nhà trường tập trung đổi mới công tác quản lý đào tạo, đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào dạy, học và quản lý; xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên trong tỉnh; đổi mới mạnh mẽ công tác thi, đánh giá kết quả đào tạo bằng việc mở rộng hình thức thi trực tuyến; sử dụng ngân hàng đề thi… nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Thầy Hồ Cảnh Hạnh, Hiệu trưởng Trường CĐ Sư phạm BR-VT cho biết, hàng năm, nhà trường cho các cá nhân và tập thể đăng ký các phong trào thi đua, gắn với thực tiễn nhiệm vụ. Đồng thời, nhà trường lựa chọn các điển hình tiêu biểu để khen thưởng kịp thời và nhân rộng, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng lan rộng và nâng cao chất lượng.

Giai đoạn 2015-2020, các phong trào thi đua được các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện gắn với các nhiệm vụ chuyên môn, qua đó đã có sức lan tỏa mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các phong trào do Chính phủ phát động. Điển hình như phong trào: Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đến nay có 39/45 xã đạt chuẩn nông thôn mới; Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tỉnh còn 0,8%, cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia. Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” có khoảng 7.800 DN thành lập mới trong giai đoạn 2015-2020, tổng vốn đăng ký hơn 74,8 ngàn tỷ đồng, giải quyết việc làm cho gần 120 ngàn lao động.

ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Theo đánh giá UBND tỉnh, giai đoạn 2015-2020, các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, những mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh, của từng ngành, từng cấp và đạt được những kết quả tích cực. Các phong trào thi đua đã động viên, giữ vững và phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tính năng động, sáng tạo, tạo động lực mới, nhân tố mới, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, từng bước ổn định và nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Công tác tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua của tỉnh từng bước được đổi mới, thiết thực và hiệu quả. Hình thức, nội dung thi đua phong phú, đa dạng, phù hợp thực tế của địa phương, hoạt động của cơ quan, đơn vị, sát với từng ngành, từng giới, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực. Bên cạnh đó, công tác khen thưởng cũng được thực hiện kịp thời. Các cơ quan, đơn vị chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, chuyên đề. Trong đó, tỷ lệ khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, những người có thành tích đóng góp mang lại hiệu quả thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh được nâng lên.

Giai đoạn 2020-2025, mục tiêu tổng quát của công tác thi đua, khen thưởng là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh vững chắc; nâng cao chất lượng cuộc sống và niềm tin của nhân dân; tiếp tục phát triển BR-VT thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Phấn đấu đến năm 2025 trở thành địa phương đứng trong tốp đầu cả nước về GRDP bình quân đầu người.

Bà Trần Thúy Ái, Phó Trưởng Ban, phụ trách Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh cho biết, để công tác thi đua, khen thưởng đạt kết quả, trong thời gian tới, sẽ thực hiện các giải pháp, gồm: tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền các cấp, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành chỉ thị, nghị quyết, xây dựng cơ chế, chính sách, quỹ thi đua khen thưởng; lãnh đạo, chỉ đạo phát động tổ chức phong trào thi đua, sơ kết tổng kết và làm tốt công tác động viên, khen thưởng kịp thời.

Giai đoạn 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh BR-VT đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc (năm 2018) và 2 lần được Thủ tướng tặng Bằng khen (năm 2017 và 2019); 1 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 212 hộ gia đình liệt sĩ và 2 cá nhân được tặng Huân chương Độc lập; 59 tập thể và 70 cá nhân được tặng Huân chương Lao động; 49 tập thể và 200 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 79 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ… Chủ tịch UBND tỉnh tặng 443 Cờ thi đua xuất sắc, 1.427 lập thể lao động xuất sắc, 660 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; tặng Bằng khen cho 3.446 tập thể và 9.146 cá nhân.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng cả nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phong trào thi đua, tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quan tâm thi đua thường xuyên, thi đua đột xuất, chuyên đề cao điểm. Các phong trào thi đua có mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực, hiệu quả, tập trung vào những lĩnh vực khó, trọng tâm trọng điểm, những mặt còn hạn chế yếu kém nhằm tạo bước đột phá để phong trào thi đua phát triển đồng đều, sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, các đơn vị, địa phương trong tỉnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Song song đó, phong trào thi đua phải coi trọng công tác sơ kết, tổng kết, thực hiện tốt đồng bộ cả ba khâu (phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến), gắn chặt giữa công tác thi đua với công tác khen thưởng. Khen thưởng đúng người đúng việc, đúng thành tích, đảm bảo khách quan, công tâm, dân chủ công bằng, đúng luật, tăng tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trực tiếp. Thường xuyên biểu dương tôn vinh những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, mô hình điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.

Bài, ảnh: TUỆ LÂM