Kinh tế phát triển, đời sống người dân khởi sắc

Nhiệm kỳ 2015-2020, tốc độ tăng trưởng GRDP (trừ dầu thô và khí đốt) bình quân 6,1%/năm; GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) trừ dầu thô và khí đốt đến năm 2020 ước đạt 6.903 USD/người, tăng 1,3 lần so với năm 2015. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng; cơ cấu kinh tế năm 2020: Công nghiệp - xây dựng chiếm 58,66%, tăng 3,73% so với 2015; dịch vụ chiếm 29,36%, giảm 2,88% so với 2015 và nông nghiệp chiếm 11,98%, giảm 0,85% so với 2015.