Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đất Đỏ lần thứ XII

Sáng 6/8, tại Hội trường Trung tâm Hành chính huyện Đất Đỏ, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đất Đỏ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc phiên chính thức.

Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Từ trái sang, các đồng chí: Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự Đại hội.

Đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, các Ban Đảng của Tỉnh ủy tham dự Đại hội.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQVN tỉnh tham dự Đại hội.

Lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ tham dự Đại hội.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Chí Thành, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các Ban Đảng của Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư, nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Long Đất và Đất Đỏ qua các thời kỳ; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cùng 237 đảng viên đại diện cho trí tuệ của 2.522 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện Đất Đỏ.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.

Đồng chí Hồ Văn Lợi, Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ phát biểu khai mạc Đại hội.

Đồng chí Lê Văn Hòa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ Báo cáo Chính trị tại Đại hội.

Trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Hòa, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện cho biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Đất Đỏ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Kinh tế đạt mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và du lịch từng bước khẳng định vai trò chủ đạo. 8/8 chỉ tiêu kinh tế, 5/5 chỉ tiêu về môi trường, 12/12 chỉ tiêu liên quan đến an sinh - văn hóa - xã hội đều hoàn thành và vượt mức Nghị quyết đặt ra. Công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được chú trọng; chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được nâng lên, chính quyền các cấp từng bước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, lòng tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được nâng cao. Thực hiện Đề án hoàn thiện một số mô hình tổ chức cơ sở Đảng, huyện đã kiện toàn sắp xếp giảm từ 49 xuống còn 25 Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc; kết nạp 654 đảng viên, đạt 109% so với Nghị quyết. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên từng bước đi vào thực chất. Phong trào đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đã thu hút cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia thực hiện.

Trong chương trình làm việc, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành; bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU