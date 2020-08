Phát triển kinh tế gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đất Đỏ tiếp tục chung sức, đồng lòng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đảng bộ huyện khóa XI đặt ra. Qua đó, chất lượng cuộc sống của người dân cũng không ngừng được nâng cao.

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ DUY TRÌ MỨC TĂNG TRƯỞNG CAO

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XI, 8/8 chỉ tiêu kinh tế Đất Đỏ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 8,76%/năm.

Xác định phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và du lịch là ngành kinh tế thế mạnh, từ đó, huyện đã tập trung nguồn lực để thúc đẩy phát triển. Đến nay du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã dần khẳng định đóng vai trò chủ đạo. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án 04-ĐA/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 131-KH/HU, ngày 20/11/2017 của Huyện ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao giá trị hàng hóa cung ứng thị trường.

Còn trong lĩnh vực du lịch, với lợi thế bờ biển dài, có nhiều di tích, danh thắng giàu bản sắc, huyện Đất Đỏ đã đẩy mạnh phát triển, thu hút đầu tư vào lĩnh vực này. Toàn huyện hiện có 23 cơ sở lưu trú, với 589 phòng; 351 căn biệt thự cao cấp, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng ngày càng cao của nhiều đối tượng du khách. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch ngày càng hoàn thiện. Các tuyến đường khu vực ven biển, đường nội ô thị trấn Phước Hải, đường trung tâm xã Lộc An... được nâng cấp, đảm bảo thuận tiện cho việc phục vụ phát triển các dự án du lịch. Trong giai đoạn 2016-2019, lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn huyện đạt khoảng 1 triệu lượt, trong đó có 20.000 lượt khách quốc tế; tổng doanh thu du lịch đạt 1.884 tỷ đồng.

Với 6 chợ và hàng trăm cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hóa, hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại của huyện đã đáp ứng yêu cầu kinh doanh, mua bán của tiểu thương và người dân. Huyện cũng chú trọng phát triển các mô hình sản xuất trong nông nghiệp, nuôi thủy sản đem lại hiệu quả cao; khuyến khích ngư dân đầu tư phát triển nâng cấp tàu thuyền có công suất lớn, trang bị thiết bị, phương tiện khai thác đánh bắt hiện đại, nâng cao hiệu quả đánh bắt xa bờ. Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cũng được đầu tư khang trang, sạch đẹp. 100% các tuyến đường đô thị do huyện quản lý được trải nhựa và bê tông nhựa, 99% các tuyến đường xã do huyện quản lý được cứng hóa; hệ thống cấp điện, nước sạch được mở rộng đáp ứng kịp thời nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân; 100% hộ dân sử dụng điện, 99,9% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh.

Song song với phát triển du lịch và nông nghiệp, ngành công nghiệp cũng có sự tăng trưởng mạnh. Kết quả này một phần là nhờ sự đóng góp KCN Đất Đỏ 1. Đến nay, KCN này đã hoàn thành cơ sở hạ tầng và thu hút 31 dự án đầu tư thứ cấp, trong đó 5 dự án đã đi vào hoạt động, 4 dự án đang xây dựng nhà xưởng, các dự án khác đang tiếp tục hoàn chỉnh thủ tục đăng ký đầu tư. Huyện xây dựng đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, triển khai nhiều chính sách hỗ trợ tạo điều kiện cho nhiều cơ sở phát triển, mở rộng quy mô sản xuất hoạt động ổn định.

Về công tác bảo vệ môi trường, huyện đã đầu tư cụm công nghiệp (CCN) chế biến hải sản tập trung tại xã Lộc An (diện tích 38ha). Hiện CCN này đã cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 và đã bố trí đất cho 15 DN để lập thủ tục đầu tư xây dựng nhà máy, trong đó 9 DN đầu tư xây dựng nhà máy và đi vào sản xuất, 6 DN đang triển khai thủ tục xây dựng, góp phần di dời các cơ sở chế biến trong khu dân cư và bảo vệ môi trường chế biến thủy sản.

Trong 5 năm qua, các chỉ tiêu kinh tế của huyện đều đạt và vượt Nghị quyết đề ra. Trong ảnh: Sản xuất dây cáp điện ô tô xuất khẩu tại Công ty TNHH Dongjin Global (KCN Đất Đỏ 1).

PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐI ĐÔI VỚI BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI

Việc phát triển kinh tế được Đảng bộ, chính quyền huyện Đất Đỏ xác định phải luôn gắn liền với việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Vì vậy, nhiệm vụ “kép” này được huyện triển khai xuyên suốt mọi giai đoạn, các nhiệm kỳ. Ở nhiệm kỳ 2015-2020, cả 12 chỉ tiêu liên quan đến an sinh-văn hóa-xã hội đều hoàn thành và vượt mức Nghị quyết đặt ra. Công tác chăm sóc, bảo đảm đời sống cho các đối tượng người có công được quan tâm như: xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, cấp thẻ BHYT, trợ cấp thường xuyên; giải quyết mai táng phí, hỗ trợ khó khăn đột xuất cho người có công bị bệnh nặng có hoàn cảnh khó khăn.... Huyện đã vận động được các DN chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời cho các mẹ Việt Nam anh hùng còn sống; đề nghị truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 13 trường hợp.

Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, huyện cũng đã chỉ đạo các cấp, các ngành của huyện thực hiện các chính sách kịp thời, đầy đủ. Thông qua các phong trào của các tổ hội, huyện đã hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, giải quyết việc làm cho 15.671 lượt lao động, trong đó giải quyết việc làm mới cho 8.110 lượt lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 66,84%, tăng 11,84% so với năm 2015; tổ chức đào tạo nghề cho 676 lao động nông thôn.

Từ những kết quả đạt được, trong giai đoạn 2020-2025, huyện Đất Đỏ tiếp tục nỗ lực để thực hiện các mục tiêu then chốt. Trong đó xác định tập trung đẩy mạnh phát triển du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, song song với bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững các ngành thương mại dịch vụ, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp. Đến năm 2025, hoàn thiện cơ bản hệ thống kết cấu hạ tầng các đô thị; đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng khu vực nông thôn theo bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao của tỉnh. Nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, bảo đảm công bằng xã hội. Mục tiêu mà huyện hướng đến là năm 2025 trên địa bàn huyện cơ bản không còn hộ nghèo; bảo vệ tốt tài nguyên môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Song song đó là củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đây là nền tảng vững chắc cho huyện Đất Đỏ vào hành trình mới 2020-2025 với mục tiêu: Tiếp tục xây dựng bộ máy chính trị tận tâm-tận lực phục vụ nhân dân; nâng cao niềm tin và chất lượng cuộc sống của nhân dân; trở thành huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

LÊ VĂN HÒA

Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ