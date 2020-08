THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC: Chiến sĩ Công an phải là niềm tin, chỗ dựa vững chắc của nhân dân

Sáng 16/8, Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2020); 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2020) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: QUANG HIẾU

Ra đời ngay từ trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lực lượng CAND Việt Nam được xây dựng, tôi luyện, trưởng thành và ngày càng lớn mạnh qua các cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đối mới, hội nhập quốc tế. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng CAND; Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng, giao phó cho lực lượng CAND những trọng trách lớn lao và lực lượng CAND đã không phụ lòng tin đó, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng, to lớn vào những thành tựu chung của đất nước trong 75 năm qua.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nhấn mạnh trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người chiến sĩ Công an cũng luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ, chấp nhận hy sinh, gian khổ, tận tụy hết lòng, hết sức phục vụ Đảng, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Trọng tâm là tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; bảo đảm các phương châm “An ninh chủ động”, “Giữ vững bên trong là chính”, “Phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ, nhân tố có thể gây mất ổn định” trong bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng. Trước mắt, tập trung chuẩn bị thật tốt để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, góp phần vào thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Lực lượng CAND cần tiếp tục quán triệt quan điểm “Lấy dân làm gốc”, “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, gắn bó máu thịt với nhân dân như lời Bác Hồ đã từng căn dặn. Xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần gũi, thân thiết với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, là niềm tin, là chỗ dựa vững chắc của nhân dân trong những lúc gian nguy. Phải kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện cửa quyền, quan liêu, tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân trong giải quyết công việc. Đa dạng hóa các hình thức và tạo điều kiện cho nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng, củng cố thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới…

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Bộ Công an.

ĐỨC TUÂN