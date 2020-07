Tập trung nguồn lực phát triển nông nghiệp và du lịch

* Đồng chí Dương Trọng Hiếu tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc.

Chiều 29/7, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Xuyên Mộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc.

Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ huyện Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong phiên bế mạc, Đại hội đã nghe báo cáo kết quả Phiên họp thứ Nhất, BCH Đảng bộ huyện Xuyên Mộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Phiên họp thứ Nhất, BCH Đảng bộ huyện đã bầu 12 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng chí Dương Trọng Hiếu tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc. Các đồng chí: Lê Thị Trang Đài, Huỳnh Kim Sơn được bầu làm Phó Bí thư Huyện ủy. BCH Đảng bộ huyện Xuyên Mộc cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XII gồm 7 đồng chí.

Tại phiên bế mạc, Đại hội đã bầu 23 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Xuyên Mộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Nghị quyết xác định mục tiêu tổng quát 5 năm tới là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc; phát huy tiềm năng, lợi thế và huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội theo hướng bền vững, chú trọng bảo vệ môi trường; củng cố niềm tin và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với du lịch chất lượng cao; xây dựng huyện Xuyên Mộc đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.

Nghị quyết đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể: Thúc đẩy hình thành vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với quy mô 2.970ha; Thành lập mới 10 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả; 100% đất công được đưa vào quản lý, có kế hoạch khai thác, sử dụng hiệu quả;

Tỷ lệ huy động học sinh vào lớp 1 đạt 100%; Thanh niên trong độ tuổi tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương đạt 98,5%; Số lượng trường chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 80%;

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; Cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới của tỉnh dưới 2,0%;

100% cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện thu gom, xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn quốc gia; Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,9%, trong đó sử dụng nước máy đạt 75%;

Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghị quyết đạt 100%; Tỷ lệ cán bộ, đảng viên được đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, kỹ năng tư duy trong lãnh đạo, quản lý, tham mưu đạt từ 90% trở lên; Kết nạp 550 đảng viên mới trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Xuyên Mộc đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nêu rõ 6 nhiệm vụ mà Đảng bộ huyện cần chú trọng triển khai trong nhiệm kỳ tới: Tập trung nguồn lực thúc đẩy 2 trụ cột kinh tế của huyện là nông nghiệp và du lịch. Trong đó, cần hướng đến một nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tạo ra sản phẩm sạch, an toàn, vừa phục vụ nhu cầu tại chỗ, vừa có thể tham gia thị trường cao cấp; Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường, đặc biệt là quản lý các khu đất công gắn với sử dụng và phát huy hiệu quả cho phát triển; Quan tâm đầu tư, chăm lo giáo dục, sức khỏe, văn hóa, tinh thần và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; Tiếp tục triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, an toàn xã hội và tăng cường công tác giáo dục pháp luật, thực hiện hiệu quả các chương trình phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đồng thời phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông; Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; Chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền các cấp.

