Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh

Ngày 25/7, tại TP. Bà Rịa, Đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh về công tác phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; hoạt động bồi dưỡng cán bộ, đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường Chính trị tỉnh; chuẩn bị đăng cai Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc lần thứ VII năm 2020 khu vực phía Nam.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp đoàn và chủ trì buổi làm việc.

Báo cáo với Đoàn, bà Ngô Thị Liên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cho biết, thời gian qua, nhà trường đã tích cực triển khai việc sắp xếp, sát nhập các khoa, phòng; tinh giản biên chế. Hiện Trường Chính trị tỉnh còn 5 khoa, phòng; 45 cán bộ, công chức, viên chức. Về trình độ chuyên môn, nhà trường có 2 tiến sĩ, 20 thạc sĩ, 12 cử nhân.

Công tác phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với Tỉnh ủy thời gian qua đã được triển khai chặt chẽ và hiệu quả. Theo đó, mỗi năm phối hợp tổ chức 2 lớp đào tạo Cao cấp lí luận chính trị không tập trung tại địa phương; cử 60-70 chỉ tiêu cán bộ tham gia các lớp Cao cấp lí luận chính trị; tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch, dự nguồn lãnh đạo, quản lí cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức các hội thảo khoa học.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với Tỉnh ủy và Trường Chính trị.

Ngoài 2 nội dung trên, buổi làm việc đã tập trung bàn về công tác chuẩn bị đăng cai Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc lần thứ VII năm 2020 khu vực phía Nam, dự kiến tổ chức vào tháng 8/2020 tại Trường Chính trị tỉnh. Hội thi có sự tham gia của 34 đơn vị với 66 giảng viên đến từ trường chính trị các tỉnh, thành phố và trường cán bộ của các bộ, ngành Trung ương khu vực phía Nam. Đến thời điểm này, các điều kiện phục vụ cho Hội thi cơ bản bảo đảm. Nhà trường đã tiến hành rà soát, bổ sung cơ sở vật chất như: 7 phòng thi giảng, 1 phòng thi viết, 1 hội trường lớn (phục vụ khai mạc, bế mạc), 1 phòng họp. …

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Yến đánh giá cao những kết quả đạt được của Trường chính trị tỉnh thời gian qua cũng như công tác phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công tác chuẩn bị đăng cai Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc lần thứ VII năm 2020 khu vực phía Nam. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, để bảo đảm cho hội thi diễn ra an toàn, thành công, Trường Chính trị tỉnh cần rà soát lại công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch chi tiết, tình huống phát sinh; chủ trì phối hợp với đơn vị liên quan, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng, chống cháy, nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm trong suốt quá trình diễn ra hội thi.

Tin, ảnh: TRÚC GIANG