43/44 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt nghị quyết

Sáng 24/7, tại Hội trường Đảng TP. Bà Rịa, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Bà Rịa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.

Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tham dự Đại hội có đại diện Văn phòng Trung ương Đảng khu vực phía Nam. Về phía địa phương, đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo TP. Bà Rịa, lãnh đạo các ban Đảng trực thuộc Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã đến dự Đại hội.

Đại diện Văn phòng Trung ương Đảng khu vực phía Nam và lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh dự Đại hội.

Lãnh đạo các Ban Đảng của Tỉnh ủy tham dự Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội khẳng định: Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, quân và dân thành phố đã đoàn kết, quyết tâm, phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tham dự Đại hội.

Theo đó, 43/44 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế của thành phố chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ tăng dần qua từng năm. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch. Công tác phát triển đô thị có chuyển biến tích cực, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đạt kết quả thiết thực; từng bước hoàn thành các khu dân cư đô thị. Văn hóa xã hội, chất lượng giáo dục đào tạo được nâng lên. Công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên được nâng lên. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chất lượng công vụ của cán bộ, công chức có nhiều chuyển biến.

Trong ngày làm việc chính thức, Đại hội thông qua Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ TP. Bà Rịa khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020; bầu BCH Đảng bộ TP. Bà Rịa khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp Dự thảo các Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và của Đảng bộ TP. Bà Rịa; thảo luận về các văn kiện trình tại Đại hội; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Bà Rịa khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: NGUYỄN ĐỨC