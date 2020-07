Kỳ 3: Phát huy sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh

Nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chú trọng xây dựng LLVT địa phương theo hướng “tinh, gọn, mạnh”. Từ đó, nâng cao sức mạnh chiến đấu và là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc.

Chiến sĩ mới tham gia huấn luyện kỹ thuật chiến đấu phòng không tại Trung đoàn Minh Đạm.

NÂNG CAO KHẢ NĂNG SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU

Năm 2020 là năm đầu tiên Bộ CHQS tỉnh tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân cơ động của các địa phương trong toàn tỉnh theo hình thức tập trung tại Trung đoàn Minh Đạm. Trong thời gian 3 tháng, các chiến sĩ được biên chế về các Trung đội, Đại đội để sinh hoạt và huấn luyện như lực lượng bộ đội thường trực; được trang bị đầy đủ những kiến thức cơ bản về đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; Luật Nghĩa vụ quân sự; dân quân tự vệ; công tác vận động quần chúng; xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương và trang bị các kỹ thuật chiến đấu bộ binh; võ thuật; huấn luyện đội ngũ chiến thuật; tổ bộ binh bắn máy bay tầm thấp và các bài học về hậu cần-kỹ thuật… dưới sự hướng dẫn chi tiết, cụ thể theo hình thức vừa học, vừa thực hành, sai tới đâu chỉnh sửa ngay tới đó.

Chiến sĩ Hoàng Văn Thắng, Trung đội Dân quân cơ động xã Tân Hòa, TX.Phú Mỹ cho biết: “Với việc huấn luyện theo hình thức tập trung giúp chúng tôi tránh được tình trạng phân tâm, tập trung hơn vào bài giảng và rèn luyện được tác phong nhanh nhẹn, khả năng xử lý tình huống nhạy bén như lực lượng bộ đội thường trực. Tôi tin rằng, sau khi hoàn thành khóa huấn luyện và trở về địa phương, chúng tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, sẵn sàng ứng phó với các sự cố một cách tốt hơn”.

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xác định phải thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, xây dựng niềm tin, ý chí, nâng cao tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt, chú trọng xây dựng LLVT tỉnh không ngừng nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời tình huống xảy ra trên địa bàn; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với nhiệm vụ, gắn với đối tượng, địa bàn tác chiến, tăng cường diễn tập, huấn luyện dã ngoại kết hợp với hội thao, hội thi...

Cụ thể, phấn đấu đến năm 2025 đạt một số chỉ tiêu như: Lực lượng DQTV đủ số lượng, đạt chất lượng, biên chế vào các đơn vị đạt 100% quân số ở các cấp; tỷ lệ đảng viên trong DQTV đạt trên 26%, riêng dân quân đạt trên 22%; 100% chỉ huy trưởng ban CHQS cấp xã tham gia cấp ủy địa phương cùng cấp; hơn 90% cán bộ quân sự cấp xã có trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự; động viên quân nhân dự bị huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, diễn tập quân số đạt từ 98% trở lên và bảo đảm quân số chung đạt từ 95% trở lên; kết quả kiểm tra hằng năm đạt yêu cầu 100%, trong đó 75-80% khá giỏi; 100% cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Trung, muốn xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, phải xây dựng từ thế trận quốc phòng toàn dân, luôn coi trọng và đề cao mối quan hệ nghĩa tình giữa quân và dân. Do đó, các đơn vị LLVT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hướng về nhân dân, giúp đỡ nhân dân trong phòng, chống thiên tai, phòng trừ dịch bệnh, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Giai đoạn 2020-2025, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành 80-90% các hạng mục công trình quân sự cấp huyện; 100% huyện, xã diễn tập trong nhiệm kỳ; tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng ở cả 3 cấp; bảo đảm 100% lượng dự trữ vũ khí trang bị kỹ thuật, đạn dược theo kế hoạch; 100% kho vũ khí đạn, kho vật tư trang bị tổng hợp đạt chuẩn kỹ thuật.

TĂNG CƯỜNG NGUỒN LỰC CHO QUỐC PHÒNG - AN NINH

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới của giai đoạn 2020-2025, Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng sẽ nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc, đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với tăng cường tiềm lực quốc phòng.

Theo Đại tá Phạm Phú Ý, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, để tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc trong tình hình mới, có tiềm lực và sức mạnh tổng hợp ngày càng cao, cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể chính trị-xã hội các cấp trong tỉnh cần tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân; tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước đối với nhiệm vụ xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ. Ngoài ra, cần đẩy mạnh thực hiện chủ trương phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng-an ninh ngay từ trong quy hoạch, kế hoạch, bảo đảm mỗi bước tăng trưởng về kinh tế-xã hội là một bước củng cố tiềm lực quốc phòng-an ninh.

Trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19, Bộ CHQS tỉnh đã tặng 50.000 khẩu trang y tế; 1.000 chai nước rửa tay sát khuẩn; 500 bộ quần áo bảo hộ; 500kg dung dịch khử trùng Cloramin B; 600 đôi găng tay y tế; 120 máy đo thân nhiệt; 50 bình phun thuốc; 500 chai xà bông và 3000 chiếc màn kính chống giọt bắn cho Tiểu khu Preah Vihear.

ĐẨY MẠNH ĐỐI NGOẠI QUỐC PHÒNG

BR-VT ngày càng trở thành điểm tham quan hấp dẫn, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, đặc biệt là nhiều đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc kết hợp tham quan. Xác định rõ công tác đối ngoại quốc phòng (ĐNQP) cũng được xem là một nhiệm vụ quan trọng trong việc bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hữu nghị, hòa bình, LLVT cũng đã triển khai công tác ĐNQP toàn diện, đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Năm 2015, Bộ CHQS tỉnh đã ký kết quy chế hợp tác và kết nghĩa với Tiểu khu Quân sự tỉnh Preah Vihear, Campuchia. Từ đó đến nay, hai bên vẫn duy trì tốt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Bộ CHQS tỉnh đã hỗ trợ kinh phí để hoàn thiện sân Trạm xá Tiểu khu quân sự Preah Vihear, thường xuyên thăm, tặng quà cho các cán bộ, sĩ quan Tiểu khu Preah Vihear đang học tập tại Trường Sĩ quan Lục quân 2 (tỉnh Đồng Nai), Trường Trung cấp Biên phòng 2 (TP.Bà Rịa).

Bày tỏ sự xúc động trước sự giúp đỡ vật chất lẫn tinh thần của LLVT tỉnh, Trung tướng Chan So Pheak Tra, Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự Preah Vihear chia sẻ: “Trong bất cứ hoàn cảnh nào, LLVT tỉnh BR-VT cũng luôn đồng hành, sát cánh, giúp đỡ chúng tôi vượt qua khó khăn. Do đó, chúng tôi sẽ cố gắng giữ gìn và phát huy tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Campuchia và Bộ CHQS tỉnh với Tiểu khu Quân sự tỉnh Preah Vihear ngày càng bền chặt”.

Đại tá Phạm Phú Ý, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, trên cơ sở kế hoạch đối ngoại của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh sẽ chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan chức năng địa phương bảo đảm đưa, đón tuyệt đối an toàn cho các đoàn khách quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng, làm việc tại tỉnh BR-VT. Phối hợp với các sở, ngành, lực lượng có liên quan trong nghiên cứu, dự báo và tham mưu về công tác ĐNQP trên địa bàn tỉnh; hiệp đồng bảo đảm an ninh, an toàn và tổ chức đón, tiếp, làm việc với các đoàn khách nước ngoài đến tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, về công tác ĐNQP với Campuchia, Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển; đẩy mạnh hợp tác, kết nghĩa giữa địa phương, đơn vị với các đơn vị bạn; tổ chức các hoạt động trao đổi tình hình hai bên cùng quan tâm. “Với việc ký kết nghĩa này, tình hữu nghị, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia giữa LLVT tỉnh BR-VT và Tiểu khu Quân sự Preah Vihear sẽ ngày càng gắn bó, bền chặt và phát triển bền vững”, Đại tá Phạm Phú Ý khẳng định.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

Kỳ 1: Xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Kỳ 2: Bảo đảm đầy đủ về hậu cần - kỹ thuật