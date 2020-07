Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh BR-VT tổ chức Hội nghị lần thứ 36

Sáng 3/7, BCH Đảng bộ tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 36 (mở rộng). Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có đại diện Văn phòng Trung ương Đảng và một số Ban Đảng Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020.

Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Yến cho biết, những tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tốc độ tăng trưởng của các ngành kinh tế đều bị chậm lại. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp (không tính dầu thô và khí đốt) ước đạt 142.005 tỷ đồng, tăng 6,47% (kế hoạch 9,05%); tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 35,8 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ cảng đạt 2.030 tỷ đồng, tăng 7,64% (kế hoạch 7,05%); tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 23.114 tỷ đồng, tặng 3% (kế hoạch 14,03%); kim ngạch xuất khẩu (trừ dầu khí) đạt gần 2,1 tỷ USD, giảm 1,23% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 4.061 tỷ đồng, tăng 2,43% (kế hoạch 3,46%).

Từ trái qua: Ông Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Đỗ Văn Bửu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự Hội nghị.

Ông Lương Trí Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy (bên trái) và ông Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tham dự Hội nghị.

Các ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh tham dự Hội nghị.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh đã đón 5,15 triệu lượt khách du lịch, đạt 39,59% kế hoạch năm, giảm 27,51% so với cùng kỳ, tổng doanh thu đạt 5.819 tỷ đồng, giảm 29,61% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng cũng được thực hiện kịp thời, bảo đảm đúng tiến độ, nhất là tiến độ đại hội Đảng các cấp. Tính đến ngày 19/6, 100% tổ chức cơ sở Đảng tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; 2 đảng bộ cấp trên cơ sở đã hoàn thành đại hội điểm; đồng thời đang chuẩn bị các công tác để tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII.

Tiếp đó, ông Nguyễn Văn Thọ đã báo cáo tổng hợp 48 ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các tổ của BCH Đảng bộ tỉnh đã thảo luận.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội trong 6 tháng cuối năm.

Tin, ảnh: NGUYỄN ĐỨC-HỒNG PHƯƠNG